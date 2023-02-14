«النكران» في رمضان.. قصص إنسانية بقالب درامي شيق

المصدر: دبي – فادية هاني

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجواء إنسانية وعائلية تزين العمل الفني الجديد الذي تشارك بطولته الفنانة عبير الجندي ضمن دراما رمضان لهذا العام بعنوان «النكران»، الذي تشاركها فيه نخبة من فناني الكويت والخليج بشكل عام.

وأكدت الفنانة عبير الجندي لـ «البيان» أنها سعيدة جداً بهذا العمل الذي تتضح هويته من عنوانه، فهو يحمل قصصاً إنسانية متداخلة من الحياة اليومية والنكران الذي يشهده الإنسان من قبل بعض الأقارب أو الأصدقاء، لكن ستدور أحداثه بشكل درامي فريد ومشوق.

ويشاركها البطولة الفنان الكبير داوود حسين، والفنانة باسمة حمادة وكوكبة من الفنانين هم: عبد المحسن القفاص، والفنانة الإماراتية أمل محمد، ومن البحرين الفنانة إيمان سبت، ومنصور البلوشي، ومحمد الأنصاري، وإيمان جمال وغيرهم.

وأضافت: إن «النكران» من تأليف محمد جمال وإخراج خالد جمال، وسيكون دوري مختلفاً هذا العام، وستتقاطع تفاصيل الأحداث بيني وبين الفنانة باسمة حمادة والفنان علي جمعة، وبشكل عام فإن المسلسل سيكون بمثابة بطولات جماعية لا فردية، وهو عمل مشترك بين عدسة الخليج وكلاسي تريند، وسيتم عرضه في رمضان على شاشة أبوظبي الإمارات.

وكان آخر عمل جمعها بالفنان الكبير داوود حسين كان مسلسل «في ذاكرة الظل» الذي عرض في رمضان 2021، أما رمضان الماضي فقد شاركت الفنانة عبير الجندي في المسلسل الشهير «دحباش» الذي كان عبارة عن قصة تراثية تدور أحداثها في المجتمع الكويتي ويحكي عن حقبة هامة في تاريخ الكويت حين تفشى فيها مرض الطاعون، حيث يصل «حباش» إلى الكويت ويمد يد العون ويتكاتف المجتمع للتصدي لتلك الجائحة، شاركت فيه الفنانة الجندي إلى جانب مجموعة من الفنانين، ومنهم: جاسم النبهان، وعبد الرحمن العقل، وهيفاء حسين .