«أضواء الشارقة».. تفاصيل وحكايات جمالية

المصدر: الشارقة – البيان

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تتألق مجموعة من أهم المساجد في إمارة الشارقة ومدنها بعروض «مهرجان أضواء الشارقة 2023»، الذي سيستمر حتى 19 فبراير الجاري، والتي تُظهر جماليات التفاصيل المعمارية والزخارف التي تتمتع به هذه المساجد على واجهاتها، وتضم قائمة المساجد كلاً من: مسجد النور على كورنيش بحيرة خالد، ومسجد الشارقة وهو أكبر مساجد الإمارة الواقع في منتصفها، إلى جانب مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن.

ويُشكل مسجد النور أحـد أجمـل أيقونــات فــن العمــارة الإسلاميــة الشــاهدة على ثقافة وهوية إمارة الشارقة وجمال تصاميم معالمها، إذ يتمتع بإطلالــة ســاحرة ومناظــر خلابــة علــى ضفــاف بحيـرة خالـد. ويُبرز العرض الضوئي فــي هــذا الموقع التفاصيــل المعماريــة للمســجد بسلاســة وانســيابية مــن خلال الضـوء.

ويُعد مسجد الشارقة أحدث مساجد الإمارة، فهو أيقونة معمارية فريدة تجسد فن العمارة الإسلامية في أبهى وأجمل صورها، وهذا ما اعتمد عليه الفنانون في العرض الضوئي على هذا الموقع.

ويُسلط العرض الضوئي على واجهة مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن الضوء على روعة وجمال الهندسة المعمارية للمسجد، حيث استلهم الفنانون عرضهم من أدق التفاصيل المعمارية ومن الأنماط المختلفة والمميزة للهندسة المعمارية الإسلامية، التي اشتهرت بتنوع زخارفها وغنى أشكالها وتباين ألوانها.