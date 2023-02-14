الجناح الوطني لدولة الإمارات يستكشف إمكانات «البيئات القاحلة» في بينالي البندقية

المصدر: أبوظبي ــــ البيان

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يقدم الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال مشاركته في المعرض الدولي للعمارة 2023 في بينالي البندقية، دراسة بحثية بعنوان «وفرة قاحلة» أجراها قيم المعرض فيصل طبارة، وهو عميد مشارك وأستاذ عمارة مشارك في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة.

وسيبحث المعرض كيف يمكن للبيئات القاحلة أن تكون مساحات غنية ومنتجة من خلال استكشاف الإمكانات المعمارية التي تتواجد في المناطق الطبيعية القاحلة في الهضاب الصحراوية والوديان والسهول الساحلية على امتداد سلسلة جبال الحجر في دولة الإمارات.

كما سيركز المعرض على دمج الممارسات المعمارية المعتمدة على البيئة المحيطة مع التكنولوجيا المعاصرة، إلى جانب دراسة كيفية مشاركة هذه الممارسات مع الدول الأخرى التي بصدد مواجهة تأثيرات مماثلة للتغير المناخي.

مزايا

فمعرض «وفرة قاحلة» سيقوم بتحويل مساحة الجناح الوطني لدولة الإمارات خلال الدورة الـ 18 من المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية إلى بيئة تستعرض المزايا المكانية والمادية والتكتيكية للبيئات القاحلة، ليرسم بذلك صورة عن الأنشطة المعمارية التي تناسب البيئات القاحلة حول العالم في المستقبل.

وقال فيصل طبارة، القيم على معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات 2023: أصبح الجفاف خطراً مستقبلياً محدقاً بالعديد من المناطق حول العالم في ظل تسارع وتيرة امتداد البيئات القاحلة وشبه القاحلة. ففي دراستنا البحثية «وفرة قاحلة» نحاول استكشاف الإمكانيات المعمارية التي يمكن أن تظهر تصوراتنا للبيئات القاحلة كمساحات غنية ومنتجة.

وخلال مشاركته في المعرض الدولي للعمارة 2023 في بينالي البندقية، يتعمق الجناح الوطني لدولة الإمارات في المواضيع والأسئلة المنبثقة عن الدروس المستقاة من المناطق الطبيعية القاحلة في دولة الإمارات، والتي يمكن أن تستفيد منها العديد من المجتمعات الأخرى حول العالم.

ومن جانبها، قالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية: «المناطق الطبيعية القاحلة هي ظاهرة عالمية متنامية ستدفعنا إلى تكييف أساليب حياتنا المستقبلية بما يتناسب معها. وسيسلط بحث طبارة الضوء على الممارسات القديمة والحديثة لدولة الإمارات في التعامل مع ظروف الجفاف».