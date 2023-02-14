ورش عمل تثري مهارات المصورين في «اكسبوجر»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تواصل النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» تنظيم عدد من ورش العمل حول أساسيات التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى جلسات متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء لتعزيز المواهب الفنية وإثرائها تماشياً مع رؤية الشارقة ومشروعها الثقافي.

وغطت ورش عمل خلال أيام المهرجان، مجموعة واسعة من المواضيع منها تصوير حياة الشارع، والمناظر الطبيعية، والحياة البرية، حيث تعرف المشاركون على تقنيات التصوير الأساسية، وإعدادات الكاميرا وأهمية التفاعل خلال عملية التصوير، كما وفرت للمشاركين فرصة التعمق في الجوانب التقنية المتعلقة بتصوير المجلات والمهمات والحملات الإعلانية وصناعة المحتوى المرئي والميتافيرس.

ويستمر «اكسبوجر» في تقديم فرص التعلم من خلال جلسات النقاش الجماعية، التي قدّم فيها مجموعة من عمالقة عالم التصوير دروساً قيمة لتنمية مدارك المشاركين وتوسيع آفاقهم الإبداعية في عدد من الموضوعات الرئيسة، منها العمل في «مناطق النزاع والخطر»، و«التصوير كوسيلة للتشافي من الصدمات».