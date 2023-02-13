العدد 193 من «شاعر المليون».. إضاءات نقدية ولقاءات مع المتنافسين في «أمير الشعراء 10»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي العدد 193 من مجلة «شاعر المليون» مشتملاً على إضاءات نقدية لتجارب الشعراء المشاركين في برنامج «أمير الشعراء»، وحوارات مع نجوم الموسم العاشر. إضافة إلى تغطيات وأخبار متنوعة حول انطلاقة برنامج «المنكوس» في موسمه الثالث، وانطلاق مهرجان الظفرة في دورته الـ 16، وختام مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل في إمارة عجمان.

وتطرقت كلمة العدد التي جاءت تحت عنوان «موسم الفعاليات الثقافية والتراثية» إلى الحراك الثقافي الذي تشهده العاصمة الإماراتية أبوظبي من خلال أنشطتها وفعالياتها، ومنها برنامج أمير الشعراء في موسمه العاشر الذي يشهد تنافساً كبيراً في رحلة البحث عن حامل اللقب، مشيرة إلى أننا نقف اليوم على خطوة واحدة من انطلاق المرحلة الثانية، ما يعني أن هناك من الشعراء من قطعوا نصف المسافة في رحلة الوصول إلى اللقب الأغلى على كل شاعر عربي يسعى لأن يقدم تجربته أمام آلاف المشاهدين. كما تحدثت الافتتاحية عن الانطلاقة الناجحة لبرنامج «المنكوس» في موسمه الثالث وتألق المتنافسين في إطلالتهم الأولى على الجمهور. إلى جانب انطلاقة فعاليات ومسابقات ختامي مهرجان الظفرة بدورته الـ16، وسط مشاركة خليجية واسعة وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،.

آراء وقصائد

واستطلع العدد الجديد آراء الشعراء في آلية اختيار عناوين القصائد والمجموعات الشعرية، حيث أكدوا أن تلك العناوين تتطلب جهداً ومعرفة من قبل الشعراء، كما تفتح باب التأويل أمام القراء ومن هنا تبرز أهمية اختيارها بعناية ودقة.

أما في الاستطلاع الثاني فكان الحديث عن سؤال «ما الذي ينتظره الشاعر من الناقد»، ولخص عدد من المشاركين آراءهم في الاستطلاع بالقول إن الشعراء هم يصنعون الذهب، والنقاد هم من يبحثون عنه!.

كما ضمّ العدد متابعة حول تجربة الشاعرة السورية إباء الخطيب، التي شاركت في برنامج أمير الشعراء في موسمه السابع، وكانت انطلاقتها فيه ناجحة، وقد رافقتها قصيدتها بعد ذلك إلى منصات التتويج ومنابر الشعر.

أما حوارات العدد فاشتملت على لقاءات مع الشعراء (محمد اليوسف من البحرين، أسماء جلال من مصر، محمد العظامات من الأردن، و لطيفة الحساني من الجزائر).

وفي زاوية «فيسبوك» أفرد العدد مساحة للحديث عن صفحة الشاعرة المغربية الدكتورة صباح الدبي، كما تمت إعادة نشر عدد من الأبيات الشعرية المتميزة لنجوم مسرح شاطئ الراحة في زاوية «تويتر»، إضافة إلى عدد من المقالات النقدية لكل من د.خالد الوغلاني، ود. نيفين طينة، وخلود بناصر.