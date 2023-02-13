مكتبة محمد بن راشد تضيء على محطات مهمة من حياة أحمد راشد ثاني

المصدر: دبي ـ البيان

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، ضمن فعاليات «أيام المكتبة» الدورية، يومي 15 و 16 فبراير الجاري، فعالية بعنوان «أيام أحمد راشد ثاني»، وذلك احتفاءً بالشاعر الإماراتي الراحل أحمد راشد ثاني، حيث تستعرض تاريخه الريادي الأدبي وإسهاماته في التراث المحلي والموروث الشعبي.

وتأتي الفعالية، انطلاقاً من إيمان مكتبة محمد بن راشد، بأهمية تعريف الأجيال الجديدة بالروّاد العرب والمحليين من المثقفين والمبدعين أصحاب البصمة المميزة في مجالات الأدب والمعرفة والثقافة، ودورهم بالحفاظ على التراث الثقافي والارتقاء باللغة العربية.

وتناقش الفعالية في يومها الأول، خلال جلسة حوارية، تديرها الكاتبة الإماراتية إيمان الحمّادي، كتاب «على الباب موجة»، بمشاركة وحضور عدد من القرّاء المهتمين وأعضاء نوادي القراءة التي تنظم فعالياتها في مكتبة محمد بن راشد.

وتتضمن الفعالية، في يومها الثاني، جلسة حوارية تحت عنوان «أحمد راشد ثاني كلمة كُتبت لتبقى»، لاستعراض محطات تاريخية مهمة من حياة الأديب والوقوف على إسهاماته في النهضة الأدبية والثقافية في دولة الإمارات من فكر وأعمال خالدة ومتداولة بين القرّاء ومحبي الشعر والأدب، وذلك بمشاركة الأديبين أحمد محمد عبيد، وأحمد العسم، يحاورهما الإعلامي وليد المرزوقي.

كما تستضيف، أمسية شعرية خاصة بعنوان «بحر سدرة وغيمة» لقراءة مجموعة مختارة من قصائد الشاعر، والتي يقدّمها الشاعران شيخة المطيري، وحسن النّجار.

جدير بالذكر، أن شهر فبراير يتضمن العديد من الفعاليات المميزة في المكتبة، وذلك بالتزامن مع فعاليات شهر الابتكار 2023، ومن بينها ورشة عمل عن صناعة «البودكاست» باللغتين العربية الإنجليزية، وورشة تفاعلية للأطفال لتنمية قدراتهم ومهاراتهم على الابتكار، بالإضافة إلى جلسات وحفلات لتوقيع ومناقشة كتب وروايات لكتَّاب ومؤلفين إماراتيين وغيرها.