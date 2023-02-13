أصالة تتبرع بأجر حفلها في دبي لمتضرري الزلزال

المصدر: (دبي - البيان)

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أحيت الفنانة أصالة نصري أول من أمس حفلاً فنياً في كوكا كولا أرينا بدبي، حيث تألقت على المسرح بغنائها باقة متنوعة من أروع أغانيها وسط تفاعل وحماس كبيرين من الجمهور.

بدأت أصالة الحفل بأغنية «شكراً»، بعدها رحبت بالجمهور قائلة: «الخير دائماً موجود.. والمحبة دائماً هي التي تنتصر.. والامتحانات في الحياة ما بتخلص.. أهم شي نصدق نوايا بعض.. الله يحفظكم ومرحباً بكم»، ثم غنت مجموعة من أعمالها القديمة والحديثة.

وأكدت أصالة خلال الحفل الذي نظمته «مومنتس ايفنتس»، تبرعها بأجرها بالكامل إلى الضحايا المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا أخيراً. وأهدت أصالة أغنيتها «اشتقتلك» إلى الشام، وتمنت أن يعود الفرح إلى سوريا.