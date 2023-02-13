التراث الإماراتي يتألق في «سوراج كوند ميلا» بالهند

المصدر: أبوظبي ـ وام

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تشارك وزارة الثقافة والشباب في فعاليات الدورة السادسة والثلاثين من معرض سوراج كوند ميلا الدولي الذي يعقد في العاصمة الهندية، نيودلهي، في الفترة من 3 إلى 19 فبراير الجاري بهدف عرض تراث دولة الإمارات وتقاليدها أمام الجمهور العالمي.

يضم الوفد الثقافي للدولة 20 مشاركاً من بينهم حرفيون وفنانون وموسيقيون، يستعرضون فنونهم في جناح خاص بالدولة يشتمل على العديد من البرامج والفعاليات مثل عرض خاص للتلي، وهو فن تطريز إماراتي على القماش وتم ترشيحه أخيراً لإدراجه في قائمة اليونسكو للتراث غير المادي، إضافة إلى عرض خاص بالعطور الإماراتية وصناعة البخور التي تعد جزءاً مهماً من التقاليد الإماراتية الأصيلة خاصة في استقبال الضيوف والترحيب بهم في حين يشارك عدد من الفنانين بعروض أدائية خاصة مثل عرض العيالة وغيرها من الفعاليات.

وتعقد الدورة الحالية من المعرض بشراكة استراتيجية مع منظمة شنغهاي للتعاون والتي تضم بعضويتها كلاً من الصين والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وعبر مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب عن امتنانه للهند الدولة المضيفة على توجيه الدعوة لدولة الإمارات للمشاركة في هذه الفعالية الدولية المهمة، مؤكداً أن مشاركة الدولة إلى جانب الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون تسهم في التعريف بالثقافة الإماراتية أمام الجمهور الدولي وتعبر عن الروابط الثقافية القوية مع الهند في كل المجالات، إضافة إلى كونها فرصة لتعزيز العلاقات الثقافية مع جميع الدول المشاركة في الفعالية.

وأشار الناخي إلى أن الوزارة تعمل على استعراض المنجز الثقافي الإماراتي في مختلف المحافل الدولية من خلال مشاركات مدروسة في أكبر المعارض الفنية والفعاليات ذات الأثر العالمي في صناعة الثقافة.

وأكد أن المشاركة في معرض سوراج كوند في الهند إضافة نوعية على هذه المشاركات، موضحاً أن المعرض يعد فرصة للتأكيد على الركائز الأساسية للحوار الثقافي التي تتبناها دولة الإمارات في جميع مشاركاتها ممثلة في التعايش والتسامح والتي تسعى الدولة إلى تكريسها في مختلف المجالات.