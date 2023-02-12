دبي تشهد إطلاق مبادرة إنسانية لتعزيز مهارات أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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يحظى أصحاب الهمم في دبي بدعم غير محدود في شتى المجالات، إذ تقدم لهم الإمارة مبادرات نوعية تسهم في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، وقد شهدت دبي إطلاق مبادرة إنسانية بمناسبة عيد الحب تحت مسمى «سامانا هاند لوف» بتنظيم جمعية النور، إذ تهدف المبادرة التي تسمو بمعنى الحب، إلى تعزيز قدرات أصحاب الهمم في المركز. وذلك بمساعدة الإعلامي اللبناني هشام حداد.

وقال هشام حداد: سعيد جداً بهذه المبادرة الرائعة التي تم إطلاقها «سمانا هاند لوف» حتى نكون قريبين من الشباب والصبايا الموجودين بمركز النور، وللحقيقة ما رأيته اليوم يشعرني بالفخر بوجود أشخاص مؤهلين وقادرين على الدخول في سوق العمل، ليكونوا عنصراً فاعلاً في المجتمع.

وتابع حداد: ما رأيته اليوم من احترام وتقدير للعنصر البشري والإنسان من قبل مركز النور، ليس هو بجديد على دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك نأمل أن يتم تطبيق هذه القواعد والأنظمة في جميع الدول.

وأضاف حداد: بالحب نستطيع أن نتخطى جميع المشاكل، ونستطيع أن نقدم المساعدة للإنسان وندخل الفرحة لقلوب الجميع، وما قدمناه اليوم هو جزء بسيط من الحب الموجود في قلوب هؤلاء الشباب والصبايا المتواجدين في مركز النور.

من جانبه تحدث أحمد عيد مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في مركز النور لذوي الاحتياجات الخاصة: الشكر موصول لجميع الأفراد والمؤسسات التي كانت داعمة لهذه المبادرة الإنسانية التي استطعنا من خلالها أن ندخل الفرح على قلوب أشخاص هم بحاجة لأن نقوم بتقديم كل ما لدينا لهم لكونهم مصدراً للفرح والطاقة.