«اكسبوجر» يحتضن أعمال أفضل مصوري العالم

المصدر: الشارقة ــــ البيان

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يعرض نخبة من أشهر مصوري العالم أعمالهم الفنية في المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» الذي يوفر لمقتني الأعمال الفنية وهواة جمعها من الجمهور والزوار فرصة شراء صور بنسخ محدودة، طوال أيام نسخته السابعة التي تستمر حتى 15 فبراير في «مركز إكسبو الشارقة».

وتشمل الأعمال الفنية المعروضة للبيع مجموعة كبيرة ومتنوعة من الصور التي تلبي مختلف الأذواق والتوجهات، ابتداءً بالمناظر الطبيعية والحياة البرية والعمارة الحديثة، وانتهاءً بالتصوير التشكيلي بمختلف مدارسه التعبيرية والتجريدية والرمزية والسريالية والواقعية، ما يضمن عثور عشاق اقتناء الأعمال الفنية على مواضيع ولوحات وألوان تلبي تطلعاتهم، إلى جانب ذلك يمكن المهرجان مقتني الأعمال الفنية لقاء المصورين وطلب اقتراحات وتوصيات منهم شخصياً.

سرديات قصصية

وتتضمن المجموعة المتكاملة صوراً تناسب كل البيئات سواء في المنزل أم المكتب أم المؤسسة أم المتجر، إلى جانب سرديات قصصية بصرية جريئة لمشاهير عالم التصوير، ومنهم رونان دونوفان، وجودي كوب، وتيم سميث، ما يجعل «اكسبوجر» الوجهة الأولى لمقتني الأعمال الفنية وعشاق جمعها.

يشار إلى أن كل الأعمال المعروضة للبيع مؤطرة باللونين الأبيض والأسود ومطبوعة وفق المعايير العالمية بأحجام متنوعة لتلبي الاحتياجات المختلفة في المكاتب والفنادق والغرف وغيرها من المساحات، وتتراوح أسعارها من ألف إلى عشرات آلاف الدولارات، كما يتم الكشف عن أسعار بعضها فقط عند الطلب.