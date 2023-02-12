«العين السينمائي الدولي» يختتم دورته الخامسة

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان العين السينمائي الدولي في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في منطقة العين، وذلك برعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، وبحضور عامر سالمين المري المدير العام للمهرجان، ونخبة من النجوم والمخرجين، وعدد كبير من الضيوف والمهتمين بالفن السابع والإعلاميين.

منصة ودعم

وقد وجهت إدارة المهرجان سابقاً دعوتها للسينمائيين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين في دولة الإمارات لتقديم أفلامهم، ليستمر في نهجه منصة لاكتشاف وتقديم أفضل إنتاجات ومواهب السينما في المنطقة.

ووزع المهرجان جوائزه على الفائزين ضمن مسابقاته الرسمية: «الصقر الخليجي الطويل والقصير» و«الصقر الإماراتي القصير» و«أفلام الطلبة والمقيمين»، إلى جانب تكريم الفائزين في مسابقة «الصقر للفيلم الدولي الطويل»، والتي شجعت صناع السينما من كل دول العالم على المشاركة بأفلامهم ضمن مسابقة المهرجان.

تنافس

وقال عامر سالمين المري: «لقد استمتع حضور وزوار الدورة الخامسة من المهرجان الدولي بمشاهدة أفلام طويلة متميزة من جميع أنحاء العالم بأفكار مختلفة وحكايات متنوعة، تنافس في جوائز المهرجان في مسابقاته الرسمية الأخرى، وهذا دليل على التطور المستمر للمهرجان». مؤكداً أن مهرجان العين السينمائي سيبقى داعماً لإبداعات الشباب وإبراز أعمالهم السينمائية عبر شاشات المهرجان.

إشادة

كما أشاد المتسابقون الشباب باستحداث مسابقة «الصقر للفيلم الدولي الطويل» التي أسهمت في تبادل المعرفة واكتساب الخبرات، والتعرف إلى ثقافات الآخر في عملية تنفيذ وصناعة الأفلام السينمائية، ولتكون بمقام تجربة ترفيهية سينمائية ممتعة لجمهور المهرجان في دورته الجديدة، ومن ناحية أخرى منصة تعليمية وتثقيفية للمواهب الواعدة والشغوفين بعالم السينما.

مسابقة جديدة

استحدث مهرجان العين السينمائي في دورته الخامسة مسابقة ذات طابع دولي في الدورة الجديدة للمهرجان وهي «الصقر للفيلم الدولي الطويل»، وقد مكنت صناع السينما من كل دول العالم من المشاركة بأفلامهم ضمن مسابقة المهرجان.