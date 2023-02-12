المصممون الشباب نجوم أسبوع الموضة في نيويورك

المصدر: (نيويورك - أ.ف.ب)

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تغيب الأسماء الكبيرة هذه السنة عن أسبوع الموضة في نيويورك الذي افتتح أول من أمس، ويطغى على الحدث عدد من المصممين الشباب ودور الأزياء الناشئة، وهي السمة التي باتت تميزه.

وانطلقت أنشطة أسبوع خريف وشتاء 2023 بعرض لدار «رودارت»، إحدى العلامات التجارية الشهيرة النادرة المشاركة في الحدث النيويوركي. كذلك، يشارك المصمم توم براون، الرئيس الجديد لاتحاد الأزياء الأمريكي خلفاً لتوم فورد.

ومن أبرز المشاركين دور «بروينزا سكولر» و«ألتوزارا» و«كوتش» و«سيرجيو هادسون» و«كارولينا هيريرا» و«غابرييلا هيرست» و«مايكل كورس».

لكنّ آخرين يغيبون مجدداً عن البرنامج الذي يختتم في 15 فبراير، من أبرزهم توم فورد وتومي هيلفيغر ورالف لورن، أومارك جايكوبس الذي أقام عرضاً لتشكيلته في نيويورك ولكن الأسبوع الماضي.

نتيجة لذلك، يحفل موسم الملابس الجاهزة لخريف وشتاء 2023 بعدد كبير من المواهب الشابة والعلامات التجارية الجديدة.

ومن بين المصممين المشاركين الذين تقام عروض لتشكيلاتهم، ثمة نحو 20 لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً.