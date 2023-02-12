مكتبة محمد بن راشد تستضيف حفل توقيع كتابين

المصدر: دبي - البيان

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ضمن فعاليات «توقيع الكتب» الدورية، استضافت مكتبة محمد بن راشد، جلسة وحفل توقيع وقراءة كتابي «الهائمون.. قصة فتاة هاربة»، للكاتبة نجيبة الرفاعي، و«ألم خفيف يعلن عن وجود القلب» للمترجم والكاتب خالد البدور.

فعاليات

وحضر الفعالية، الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من المسؤولين، والمهتمين من زوّار المكتبة.

وأكد الدكتور «المزروعي»، حرص مكتبة محمد بن راشد على استضافة فعاليات وحفلات توقيع الكتب للمؤلفين والكتَّاب الإماراتيين بصفة مستمرة، انطلاقاً من إيمانها بدورهم في دعم وتحفيز النهضة الثقافية والمعرفية، مضيفاً «إنَّ المكتبة تفتح أبوابها للجميع للغوص في رحلة معرفية فريدة تجمع بين الترفيه والتعليم والتثقيف انطلاقاً من رؤيتنا في بناء جيل مثقف قادر على قيادة المستقبل والابتكار».

وناقشت، جلسة القراءة، التي أدارتها الإعلامية هاجر الرئيسي، العديد من القضايا المجتمعية التي تناولتها رواية «الهائمون» ومن بينها الهوية الحقيقية للفرد وسُبل الحفاظ عليها، ودور الكتّاب في عكس قضايا مجتمعهم ومناقشتهم للواقع.