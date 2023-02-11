«بيت الحكمة» يشارك «إكسبوجر» بدعم مواهب التصوير

المصدر: الشارقة - البيان

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كرّم «بيت الحكمة» الفائزين في برنامج «صوِّر الشارقة»، خلال مشاركته في فعاليات المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، ضمن فئتي الأطفال والكبار، التي نظمها بالتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، واستقطبت 28 مصوراً، منهم 9 مشاركين في فئة الأطفال، و19 ضمن فئة الكبار.

والذين عرضت أعمالهم الفوتوغرافية المشاركة في مهرجان «اكسبوجر»، والتي كانت تسلط الضوء على التنوع البيئي والمعماري والثقافي لمعالم الشارقة ووجهاتها. وتركّزت موضوعات البرنامج حول تصوير معالم التراث الثقافي والمعماري والطبيعي الذي تتمتع به إمارة الشارقة، من خلال 4 موضوعات شملت التراث الثقافي، والعجائب المعمارية، والحياة البرية الفريدة، والتصوير الفلكي لجمال سماء الإمارة في الليل.

زيارات

ونُظمت للمتسابقين زيارات لعدد من مناطق ووجهات الشارقة، بهدف تمكينهم من التصوير في الطبيعة في كل من منطقة «قلب الشارقة»، و«مدرج خورفكان»، و«سفاري الشارقة»، و«محمية الفاية» في منطقة مليحة، واستهدفت الشراكة بين «بيت الحكمة» ومدينة الشارقة للإعلام «شمس» تجسيد رؤية الطرفين نحو تعزيز التعليم والإبداع وتحفيز المواهب في مجالات الإعلام والثقافة والتكنولوجيا.

وتأكيد التزامهما بتعزيز الثقافة وتبادل المعارف والخبرات والمهارات، من خلال دعم الفنون وتشجيع روح الإبداع في مجتمع المصورين الفوتوغرافيين، والسعي لتوفير فرص جديدة للتعلم والتعاون والشراكات الاستراتيجية بما يدعم التنمية المستدامة في المنطقة.

8 فائزين

وبعد منافسة حماسية بين المشاركين، عرض الفائزون الثمانية صورهم ضمن (إكسبوجر)، منهم أربعة في فئة الأطفال وأربعة آخرون في فئة الكبار. ففي فئة الأطفال، استحوذت إسراء فاطمة براسيت على أفضل صورة التقطها المشاركون.

ضمن موضوع «الثقافة»، وفي موضوع «العمارة» فاز سيف محمد، والتقط خالد الحمادي صورة أهلته للفوز بموضوع «الحياة البرية»، أما موضوع «التصوير الفلكي» ففاز فيه خليفة السويدي. أما عن فئة الكبار، فالتقط سلم التمّي أجمل صورة ضمن موضوع «الثقافة»، وفي موضوع العمارة فاز أصيل محمد، أما جاوثام بوتار اجادا ففاز في كل من موضوعي الحياة البرية والتصوير الفلكي.

ويشارك المتسابقون من فئة الأطفال في ورشة عمل حول فنون التصوير الفوتوغرافي، على هامش فعاليات المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، بهدف تعزيز مهاراتهم وإثراء معارفهم في فن التصوير، يقدمها «نادي نيكون لتعليم التصوير للأطفال». وشكّلت تجربة برنامج «صوّر الشارقة» مصدر إلهام للمصورين الكبار والأطفال.

حيث أتاحت لهم فرصة عرض أعمالهم في «اكسبوجر» واختبار مواهبهم في التصوير والحصول على تقدير لإنجازاتهم، كما جسّد البرنامج روح التعاون بين مختلف المؤسسات في الشارقة لدعم المواهب الشابة وتعزيز الإبداع والابتكار محلياً وإقليمياً.