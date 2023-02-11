مايندفالي لايف تنطلق في دبي فبراير الحالي

المصدر: دبي – البيان

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كشفت علامة مايندفالي المختصة بتطوير الذات عن نيتها بتقديم سلسلة فعالياتها المميزة في دبي لعطلة نهاية أسبوع مفعمة بالتنمية الشخصية، واللحظات الساحرة، والتواصل العميق مع أفضل المعلمين وأفراد المجتمع في العالم. حيث سيظهر خبراء رواد وكتاب مشاهير على منصة مايندفالي لايف دبي في 25 - 26 فبراير.

وتعليقاً على الموضوع، قال فيشن لاكياني، مؤسس مايندفالي: «إمارة دبي غنية بالناس الملهمين الراغبين بالارتقاء بالإمكانيات البشرية، ويغمرني الحماس لتقديم مايندفالي وعدد من أفضل كتابنا وخبرائنا إلى هذا المكان الجميل والمليء بالابتكار».

ويعد فيشن لاكياني أحد أهم وأشهر المفكرين في مجالات تطوير الذات والوعي الإنساني في وقتنا الحالي، فهو مؤسس مايندفالي، المنصة الأهم في تقديم التعليم الإلكتروني للنمو الشخصي، ومن أكثر الكتّاب مبيعاً، وأحد رعاة التغيير في سبيل تحسين جودة الحياة في مختلف المجتمعات العالمية.

كما أنه متحدث دوري في عدد من الفعاليات في الإمارات، مثل قمة المليار متابع في ديسمبر 2022، والقمة العالمية للحكومات القادمة في فبراير 2023. ويوجه فيشن وفريق مايندفالي أنظارهم صوب سوق الشرق الأوسط مع تحديد الإمارات كموقع جديد لتأسيس مركز إقليمي لمايندفالي.

وتتوقع تقديرات داتا بريدج ماركت للأبحاث أن ينمو سوق التأمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل ملحوظ بين عامي 2022 و2029. حيث يشير هذا البحث إلى توقعات بنمو هذا القطاع بمعدل 12.0% سنوياً من 2022 إلى 2029، ليصل إلى أكثر من 179 مليون دولار أمريكي بحلول 2029.

ويعتبر كل من زيادة الابتكار والإنفاق في مجال الرعاية الصحية، والتركيز الحكومي الكثيف على الإبداع والاقتصاد الموجه بالتكنولوجيا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كعوامل هامة ستسهم في توجيه نمو السوق خلال الفترة التي شملتها توقعات البحث.

الأجندة والمتحدثون

تتضمن قائمة المتحدثين الذين تأكدت مشاركتهم في فعالية مايندفالي لايف دبي: ليزا نيكولز، وهي واحدة من أبرز المتحدثين التحفيزيين في العالم، والدكتورة شيفالي، الرائدة الشهيرة عالمياً في مجال التربية الواعية، وجيم كويك، الرائد عالمياً في مجال تعزيز الأداء العقلي والصحة النفسية وتحسين الذاكرة، وماريسا بير، إحدى أكثر الشخصيات شهرةً في قطاع العافية.

وكريستينا ماند لاكياني، المؤسسة المشاركة في مايندفالي والمتحدثة العالمية الموهوبة وسيدة الأعمال والفنانة والناشطة في مجال الأعمال الخيرية، ورونان دييجو دي أوليفيرا، أكثر المؤلفين نشراً في مايندفالي وصاحب خبرة واسعة في تطوير بروتوكولات علمية مثالية لتحسين صحة الأشخاص وعافيتهم، وجون لي، رائد الأعمال والمستثمر والمشرف والمتحدث الشهير عالمياً، وأجيت نوالخا، المؤسس المشارك لمايندفالي تيك ومعهد جلوبال جريت.