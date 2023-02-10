«نسيان» علاء بشير.. 24 لوحة في «العويس الثقافية»

المصدر: دبي ـ البيان

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انطلق معرض «نسيان» للفنان العراقي علاء بشير، والذي احتضنته قاعة المعارض بمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ويستمر حتى 12 فبراير الجاري.

حضر افتتاح المعرض معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، والدكتور سليمان موسى الجاسم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والأديب عبد الغفار حسين، والدكتورة فاطمة الصايغ عضوا مجلس أمناء المؤسسة، وجمهور كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وقدم الفنان علاء بشير شرحاً عن طبيعة الأعمال ذات الطابع السريالي أو الخطوط المجردة والتي كانت موضع حوار مثمر مع الجمهور الذي غصت به قاعة العرض، حيث جال الحضور بين 24 عملاً فنياً متفاوت الأحجام والقياسات تعود لفترات مختلفة من مسيرة الفنان التي تمتد لأكثر من نصف قرن، حيث أنتج علاء بشير أعمالاً فنية تتوزع على متاحف عالمية عدة.

وفي ختام هذا الحدث الفني المتميز قدم معالي محمد المر درع العويس التذكارية وشكره على جهوده الكبيرة لتعزيز قيم الجمال في المجتمع، وبدوره شكر علاء بشير مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية لإتاحتها الفرصة كي يقدم أعماله لجمهور ذواق محب للفنون ومؤازر للثقافة ومفرداتها.