سلطان بن أحمد يشهد افتتاح «اكسبوجر» السابع

المصدر: الشارقة ـ البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، افتتاح النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في الفترة من 9 لغاية 15 فبراير الجاري، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

ويضم المهرجان أكثر من 100 مصور عالمي، يعرضون على مدار 7 أيام 1794 صورة في 68 معرضاً فردياً وجماعياً، متيحاً الفرصة أمام الجمهور من كافة شرائح المجتمع من عشاق التصوير، سواء المحترفين أو الهواة للاطلاع والتعرف على تجارب مبدعين وفنانين ومتخصصين في الفنون المرئية، كما يفتح المجال أمام العاملين في الصناعات الإبداعية من مصممين، وصناع أفلام، ومخرجين للتواصل مع نخبة من العاملين في مجال إنتاج المحتوى المصوّر، إلى جانب لقاء قادة فكر وصنّاع رأي من المتخصصين بقضايا حماية البيئة والمناصرين لقضايا إنسانية على مستوى العالم.

استهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاه عرض فيلم قصير، يروي قصة الشغف بالتصوير التي رافقت أحد الأطفال منذ صغره، وكيف يقود الإصرار من يعشقون الكاميرا إلى الإخلاص لشغفهم حتى النهاية، حيث يبرز الفيلم في مشهده الأخير نجاح المصوّر في تحقيق حلمه والوصول إلى منصة اكسبوجر التي تتوج مشاهير المصورين بجوائز المهرجان.

وشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الجلسات الافتتاحية من المهرجان، التي تحدث فيها ثلاثة من كبار المصورين العالميين من ضيوف المهرجان، هم المصور دان وينتر، والمصورة كارن زوسمان، والمصوّر جيمس بالوغ.

وعقب حفل الافتتاح تجول سمو نائب حاكم الشارقة في أروقة وأجنحة المهرجان مطلعاً على المشاركات المعروضة وملتقياً المصورين المشاركين في المهرجان، حيث استمع سموه إلى شرحٍ مفصل عن مختلف الصور المشاركة والأعمال المعروضة منهم، كما تعرف سموه على الجوانب الفنية والتقنيات المستخدمة في الصور. كما زار سموه أجنحة الجهات المشاركة والراعية التي تقدم مشاركات متنوعة تحاكي فنون التصوير ورسالته وتدعم المصورين الشباب في مختلف المناسبات والمبادرات.

شهد حفل الافتتاح بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية، وجمع من المصورين العالميين وهواة التصوير والإعلاميين.