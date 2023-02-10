روائع فنون العالم تتألق في دبي أوبرا

المصدر: دبي - ريم الكمالي

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حفلات وعروض عالمية متنوعة تحتضنها دبي أوبرا خلال الفترة المقبلة، لتضع بين يدي الجمهور من مختلف الثقافات روائع الفنون والعروض العالمية.

حيث تستضيف 22 فبراير الجاري المسرحية الغنائية «شريك»، وهو شخصية كرتونية شهيرة أبدعها الكاتب الأمريكي ويليام ستيج، وهو رسام كاريكاتير من مواليد 1907م.

وكان كتابه في الأصل قصة صورية كاريكاتورية لوحش أخضر قبيح الشكل، يقرر مغادرة منزل والديه ليتعرف على العالم، ومن هنا تجري الأحداث المشوقة حتى يتعرف على أميرة ويتزوجها. يتحدث كتاب ستيج عن قبح المعاني المختلفة يطرحها الكاتب بشكل غير مباشر، وكيف يتعامل الناس مع المظهر الخارجي للبشر، والداخل الذي لا يراه سوى قلة.

حين نال الكتاب الصوري استحسان الجمهور، خرج النقاد وأشاد بعضهم برسوماته الواضحة، أما بعضهم الآخر فكتبوا حول الأبطال أنهم خياليون ومثاليون للغاية، إن لم يكن أكثر من اللازم، ثم كتبها ويليام ستيج كقصة خرافية ساحرة وهو في عمر متقدم، والمثير في الأمر أن الكتاب بعد أكثر من نصف قرن لاقى نجاحاً من حيث القراءة بصوت عالٍ للأطفال، وأنه كتاب مبهج غيّر مفاهيم الأدب الشعبي، وجعله أكثر متعة، فالكتاب أصالته الفكرية كاملة، ولم تأتِ المؤلف فكرته من فكرة قديمة أو موروث، بل إبداع خالص، هذا بالإضافة إلى أنه كتاب طريف جداً.

من جهة اعترض الآباء والأمهات حول فكرة الكتاب بأنه غير مناسب للأطفال من حيث الشكل ومظهر شريك المخيف، ومن جهة أخرى دافع البعض الآخر عن شريك بأنه الأنسب من حيث المعنى وأعماق البطل أمام الشكل القبيح له.

ويجد القارئ أن الكتاب يطرح فكرة المهمش بقوة، وكأن النص يتساءل بشكل غير مباشر، ما هو الشر في حقيقته؟ ومن يسببه؟ أو حتى كيف نصنع الخوف؟ وما الخوف في حقيقته؟ ليبقى البطل شريك محترماً ذاته وصادقاً مع نفسه خلال رحلته الاستكشافية، لتبدأ حكاية الكتاب.

«أوركسترا تشايكوفسكي السيمفونية»

من جهة أخرى، يستقبل الجمهور المتذوق للموسيقى على مسرح دبي أوبرا 15 الجاري، العازف والمعلم الشهير، فلاديمير فيدوسييف، وهو أستاذ عالمي، يبلغ هذا العام الـ93، ومن الجميل أنه ما زال يستمتع بنشاط كبير وروح موسيقية عالية، ليقود «أوركسترا تشايكوفسكي السيمفونية».

وفلاديمير فيدوسييف، هو مدير فرقة «أوركسترا تشايكوفسكي السيمفونية»، وقائدها منذ عام 1974م إلى اليوم، وهي أطول فترة يترأس فيها عازف وموسيقي لأوركسترا منذ تاريخ إنشائها.

وسميت فرقة «أوركسترا تشايكوفسكي السيمفونية» الروسية باسم الموسيقي الروسي بيتر تشايكوفسكي بعد أن تأسست عام 1930م، والموسيقي تشايكوفسكي غني عن التعريف منذ تاريخ تطويره الموسيقى الروسية وتحويلها من كلاسيكية إلى حديثة، في حين يقدم المايسترو فلاديمير فيدوسييف في دبي أوبرا، أمسيته، بعنوان «سيمفونية شهرزاد».

وهي من تأليف الملحن الروسي الراحل نيكولاي ريمسكي كورساكوف، الذي استند في تأليفه على ما أتى في كتاب ألف ليلة وليلة، المشهورة في الغرب بعد ترجمتها باسم «الليالي العربية»، حيث يتميز هذا العمل الموسيقي بسمتين مميزتين للموسيقى الروسية، من جهة إبراز التناغم المبهر والملون في العرض، ومن جهة أخرى الاهتمام بالشرق وحكاياه.

ويمتع الظاهرة الفنية الفريدة دييغو إل سيغالا جمهور دبي أوبرا بالألحان الراقية لموسيقى الفلامنكو الإسبانية عبر حفل مميّز يقيمه 3 مارس المقبل. وسيبهر دييغو الحضور بأحاسيس فريدة يشعلها سحر ألحان الفلامنكو اللاتينية، كما سيصحبهم في رحلة فنية ذات طابع إسباني مميّز.

ويعود «حفل نجوم الباليه» إلى دبي أوبرا مع فريق عمل دولي ممتاز يحتفل بفن الباليه الجميل، وذلك 4 مارس المقبل.

ويعد الحفل حدثاً مميزاً يقام في لندن كل عام بمشاركة أبرز النجوم، مما يجعل دبي أوبرا الآن موطنه الثاني، ويعتبره الجمهور والنقاد على حدّ سواء أحد المعالم الثقافية والاجتماعية الأهم في العالم.

يحيي حفل نجوم الباليه مجموعة من المبدعين في الباليه، الحاصلين على عدة جوائز، وينتمون إلى أشهر الفرق العالمية، ومنها: فرقة الباليه الملكية، والباليه الوطني الإنجليزي، وغيرها.

وسيتضمن الحفل أبرز المشاهد من ذخيرة الباليه الكلاسيكية، مثل «بحيرة البجع»، و«الجمال النائم»، و«جيزيل وليه كورسار»، و«دون كيخوت»، وغيرها من الروائع.