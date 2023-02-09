صدور النسخة الإنجليزية من «ربيع الغابة» ودراسة تحويلها لفيلم

المصدر: دبي - البيان

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صدرت أخيراً النسخة الإنجليزية من رواية الكاتب والإعلامي الإماراتي جمال مطر والتي تحمل اسم «ربيع الغابة: الانقلاب على الأسد الملك» عن دار ترافورد للنشر بفرعيها في كندا وولاية إنديانا في الولايات المتحدة. حيث استقبلتها الأوساط الثقافية والسينمائية باهتمام ملحوظ كونها تحمل فكرة أن يتم تحويلها إلى فيلم سينمائي يصلح أن يكون الجزء الثالث من سلسلة أفلام الأسد الملك الكرتونية الشهيرة، وذلك نظراً لطبيعة الرواية التي تدور أحداثها في مجتمع الغابة بين الحيوانات.

وجاء في الخبر الصحافي الذي وزعته الدار الأمريكية على نحو 30 ألف وكالة إعلامية حول العالم، إن الكاتب الإماراتي جمال مطر استفاد من خبراته الطويلة كمؤلف ومخرج مسرحي، وكذلك من عمله الطويل في مجال التلفزيون لإنتاج هذه الرواية التي أبدع في تحريك شخصياتها.

وقال الكاتب جمال مطر إن رواية «ربيع الغابة» عالم قائم بذاته، وتعتمد على كشف خفايا الصراع الأزلي بين قوى الخير والشر، وإنه اعتمد على فن تحريك الشخصيات وبناء الأحداث الدرامية بطريقة مشهدية جديدة قلما نجدها في أدبيات السرد العربي، متمنياً أن تجد الرواية القبول لتحويلها إلى فيلم سينمائي.