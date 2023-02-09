إبداعات 100 مصور في «إكسبوجر» الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة ــ البيان

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تنطلق اليوم فعاليات النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» أكبر مهرجانات التصوير الفوتوغرافي في المنطقة والعالم، الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور ليقدم لمحترفي وهواة فن التصوير، إبداعات فوتوغرافية وبصرية من أعمال كبار المصورين العالميين.

ويستضيف المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حتى 15 فبراير الجاري في مركز إكسبو الشارقة، ما يزيد على 100 من أشهر المصورين والمخرجين الذين يعرضون 1794 صورة، تتوزع على 68 معرضاً فردياً وجماعياً وتحتفي أعمالهم بالسفر والطبيعة والتصوير الصحافي والبورتريه والأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة والصور المتحركة وتصوير الشارع.

وسجل آلاف من الجمهور لحضور فعاليات المهرجان الذي يقدم برنامجاً حافلاً يضم 41 ندوة وجلسة نقاشية و53 ورشة عمل ومجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها «المنصة X» التي تستضيف مجموعة متنوعة عروض الأفلام السينمائية والحوارات وورش العمل، التي يقدمها نخبة من ألمع نجوم عالم التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، في تجربة ملهمة تشكل إضافة نوعية على برنامج المهرجان ضمن سعي المهرجان لتعزيز تفاعل الجمهور وتثقيفه في تجارب تعليمية وترفيهية متنوعة.

وينظم المهرجان ضمن فعالياته «القمة البيئية» و«سوق الصور» إلى جانب عددٍ من حفلات توقيع الكتب، وحفل توزيع جوائز المهرجان و«المعرض التجاري» الذي يوفر منصة لخبراء صناعة وبيع معدات التصوير.