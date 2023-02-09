«تكليفات جداف الفنية» في دبي.. تجارب استثنائية متفردة

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالتعاون مع «مؤسسة فن جميل»، الداعمة للفنانين والمجتمعات الإبداعية، عن إطلاق برنامج «تكليفات جداف الفنية: بلاي سكيب»، ضمن استراتيجية «الفن في الأماكن العامة»، التي بدأت الهيئة تفعيلها أخيراً، بهدف تحويل دبي إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع، بما تقدمه من تجارب فنية استثنائية ومتفردة، تعزز الثقافة البصرية وروح الابتكار، وتسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في المنطقة، وتدعم اقتصاد دبي الإبداعي.

وستتولى لجنة تحكيم تضم عدداً من خبراء الفنون والمعماريين والقيمين المحليين والدوليين، عملية استلام طلبات المشاركة في برنامج «تكليفات جداف الفنية: بلاي سكيب»، وفرزها، واختيار الفائز من بينها، وسيكون 31 مارس المقبل، الموعد النهائي لاستلام طلبات المشاركة في الدعوة المفتوحة التي تمنح الفنانين والمصممين والمجموعات من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، فرصة تقديم أفكارهم ومقترحاتهم لعمل فني عام تفاعلي كبير الحجم، سيتم إنشاؤه في «حديقة جداف ووترفرونت للفنون»، فيما سيكشف عنه في خريف 2023.

ويعد برنامج «تكليفات جداف الفنية: بلاي سكيب»، جزءاً من سلسلة أعمال فنية جديدة، بتكليف من «دبي للثقافة»، بالتعاون مع «فن جميل»، وتندرج تحت إطار استراتيجية «الفن في الأماكن العامة» في دبي، حيث يركز برنامج التكليفات على«منطقة جداف ووترفرونت»، ومناطق «خور دبي»، والمستندة إلى أبحاث عميقة خاصة بالموقع والمجتمع.

وتشمل المشاريع الأخرى «تجارب الخور»، وهي سلسلة من الجولات الصوتية، تستجيب لفكرة «شريان» دبي التاريخي، ابتكرها وسجلها فنانون وكتاب وشعراء، تصحبها عروض وبرنامج رقمي موسع، فضلاً عن «مآو الخور»، وهو سلسلة من الهياكل المستدامة والتفاعلية أنشأها فنانون ومعماريون، وتقدم لزوار منطقة الخور ومستكشفيها لحظات للتوقف والتأمل.

ويتماشى برنامج «تكليفات جداف الفنية: بلاي سكيب»، مع استراتيجية «فن جميل» طويلة الأمد، لإشراك المجتمعات من خلال الفن العام والأداء، ودعم الفنانين والمعماريين والمصممين والكُتّاب، لتعزيز ممارساتهم، وتطوير أفكار جديدة ديناميكية، تدفع لتصميم وإنشاء أعمال مميزة للجماهير.

وفي هذا الصدد، قالت أنطونيا كارفر المديرة التنفيذية لمؤسسة فن جميل: «تُعرف مؤسسة فن جميل، باهتمامها الخاص بالفن العام، وبرسالتها التي تركز على تكليف الأعمال الفنية في هذا المجال وعرضها. فمنذ إطلاق مركز جميل للفنون في 2018، تحولت «حديقة جداف ووترفرونت للفنون»، حيث مركزنا المطل على خور دبي، والتي تم تطويرها بالتعاون مع دبي القابضة، إلى موقع فني ديناميكي، يضم برامج تفاعلية تجذب أعداداً كبيرة من الجماهير».