"أضواء الشارقة 12" ينطلق بعروض حافلة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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انطلقت قبل قليل فعاليات «مهرجان أضواء الشارقة 2023» في نسخته الـ 12 بتنظيم من هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة والتي تأتي بشكل متجدد لتغطي بعروضها الضوئية مختلف أنحاء إمارة الشارقة حتى 19 فبراير الجاري، وعلى مدار 12 يوماً متواصلاً وفي 13 موقعاً، حيث تضمن المهرجان أجندة حافلة بالعروض الضوئية واللوحات الفنية والفعاليات الترفيهية التي تستهدف الزوار من الأفراد والعائلات بجميع الأعمار والاهتمامات من داخل وخارج الدولة.

قرية الأضواء

وتشمل قائمة المواقع الـ13 التي تقام فيها الفعاليات، قاعة المدينة الجامعية، مسجد النور، كورنيش بحيرة خالد، مسجد الشارقة، واجهة المجاز المائية، و حصن الشارقة ومبنى بلدية الحمرية، وحصن الذيد، ضافة الى سد الرفيصة في خورفكان، وبرج الساعة في كلباء، ومسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن، وكذلك مبنى المقر الرئيسي لشركة «بيئة»، فضلاً عن موقع «قرية الأضواء»، وذلك على مساحة إجمالية تتجاوز الـ 19 ألف متر مربع، وتحتضن مجموعة واسعة من المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة والتي يصل عددها لـ41 مشروعا وطنيا.