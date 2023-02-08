هيبت بلعة تعرض في «خولة آرت» بدبي 17 عملاً بالكولاج والألوان الزيتية

المصدر: دبي ــ وام

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يستضيف «خولة آرت غاليري» في حي دبي للتصميم المعرض الفني «انطباعات التراث» للفنانة اللبنانية هيبت بلعة بواب، أستاذة الفن التشكيلي في الجامعة اللبنانية الأمريكية، تعرض من خلاله 17 لوحة فنية في فن الكولاج والألوان الزيتية، التي تمثل انعكاسات وإلهاماً من زيارات الفنانة للدولة، ويستمر المعرض حتى 24 فبراير الجاري.

وقالت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة «خولة للفن والثقافة»: إن استضافة هذا الحدث تأتي في إطار حرصنا على تنظيم واستضافة عدد كبير من الفعاليات والمبادرات الثقافية والإبداعية كجزء من مسؤوليتنا في تعزيز الحراك الثقافي في الدولة، ولا سيما أن الحدث يسلط الضوء على التراث الوطني، الذي تحرص «خولة للفن والثقافة» على المساهمة في إحيائه والحفاظ عليه، لأنه يمثل مصدر إلهام للأجيال للإبداع والابتكار، ويُظهر الإبداعات التي أنتجها أبناء الإمارات.

ووجهت سموها الشكر للفنانة هيبت بلعة بواب على ما قدمته من عمل إبداعي متميز يعكس رصيدها الثقافي والفني الكبير، ويبرز الرسالة الأهم للفن والثقافة في تعزيز التواصل الحضاري والتآلف والمحبة بين الشعوب، مؤكدة التزام «خولة للفن والثقافة» بتكريس كل جهودها لدعم الفنانين والمبدعين على مستوى الدولة والوطن العربي والعالم، وإتاحة الفرصة لهم لإبراز إبداعاتهم على أرض الإمارات، أرض الثقافة والإبداع والمبدعين.