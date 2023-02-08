«العين السينمائي» على خريطة المهرجانات الدولية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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يكتسب مهرجان «العين السينمائي الدولي»، والذي تقام فعالياته تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، وتستمر حتى 11 فبراير الجاري في دورته الحالية صفة الدولية، وذلك باستحداث مسابقة «الصقر الدولي الطويل»، في خطوة تعزز من حضوره عالمياً، وعرض أبرز الأفلام العالمية التي نالت صدى كبيراً، وحصدت جوائز من مهرجانات عالمية. ونجح المهرجان بجهود أفراد طاقم عمله في إدراج اسم «العين السينمائي الدولي» على خريطة المهرجانات الدولية.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان: إن الدورة الخامسة من مهرجان العين السينمائي لم تكتسب صفة الدولية أو العالمية إلا بجهود طاقم عمله، بدءاً من عامر سالمين المري، الذي حرص كل الحرص على أن يسهم مهرجان العين السينمائي بترجمة رؤية دولة الإمارات في الارتقاء بصناعة الأفلام والاحتفاء بالمنجز السينمائي المحلي والعالمي. وتمنيت فعلياً لو قمت بتكريم جميع الفنانين في المهرجان لأنهم يستحقون أسمى معاني التقدير.

وأشار عامر سالمين المري، رئيس ومدير عام مهرجان العين السينمائي الدولي، إلى أن المهرجان اكتسب في نسخته الخامسة صفة الدولية، بعد الجولة السينمائية التي قام بها لعدد من المهرجانات العربية والسينمائية، ولتأتي مسابقة الصقر الدولي الطويل التي تم استحداثها في دورة هذا العام، لتكون بمثابة ثمرة الجهد والتعب الكبيرين

. وأضاف: كان لتمثيل العين السينمائي في الدورة 75 من مهرجان «كان السينمائي الدولي» في أكبر سوق للأفلام في العالم، الأثر الأكبر في خطوة تعزيز الحضور السينمائي الإماراتي نحو العالمية، واعتماد المهرجان على خارطة المهرجانات الدولية.