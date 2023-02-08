مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.. مشاركة نوعية في «القاهرة للكتاب»

المصدر: دبي ـــ البيان

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اختتمت «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» مشاركتها في الدورة الرابعة والخمسين من «معرض القاهرة للكتاب»، الذي أقيم في الفترة بين 24 يناير الماضي و6 فبراير الجاري. واستعرضت المؤسسة في إطار مشاركتها مجموعة من مشروعاتها ومبادراتها المعرفية الرائدة، في ظل إقبال واسع من زوار المعرض.

زيارات

كما شهد جناح المؤسسة عدداً من الزيارات رفيعة المستوى، حيث استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في مصر، وطارق حسن، مدير الإدارة العامة للمكتبات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء في مصر، عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان، إلى جانب وفد من ممثلي عدد من الوزارات العمانية.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لـ «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»: «اكتسبت مشاركتنا في «معرض القاهرة للكتاب» في دورته الرابعة والخمسين أهمية خاصة، بوصفه فعالية معرفية رائدة ذات إسهامات مشهودة في دفع عجلة الحوار المعرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأتاح لنا المعرض منصة بارزة لإظهار التقدم الذي حققته «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» في مجال تطوير المعرفة ونشرها ومشاركتها مع العالم، وذلك من خلال المشروعات والبرامج المعرفية المتنوعة التي عملنا على إطلاقها في إطار التزامنا بدعم مسيرة التنمية المعرفية وتعزيز الإبداع والابتكار لبناء المجتمعات المستدامة والقائمة على المعرفة.

كما شكل المعرض ملتقى مهماً لتعزيز الحوار حول القضايا المتعلقة باللغة العربية والتحفيز إلى نشرها واستخدامها، ولاسيما لدى الأجيال الشابة، حيث حرصنا على التعريف بمبادراتنا المتنوعة التي تعنى بإثراء المحتوى المعرفي العربي في مختلف المجالات ودعم الجهود الرامية إلى اعتمادها لغة أساسية للمعارف والعلوم».