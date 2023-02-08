70 عملاً في «حديقة المنحوتات» بدبي تروي «حكايات تحت البوابة»

المصدر: دبي ـــ فادية هاني

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استضاف مركز دبي المالي العالمي معرض «حديقة المنحوتات» بنسخته الثانية تحت شعار «حكايات تحت البوابة»، والمقام في الهواء الطلق عند بوابة المركز في الساحة الخارجية، بمشاركة مجموعة مختارة من المنحوتات تبلغ 70 منحوتة لفنانين محليين وعالميين، ويستمر حتى 30 سبتمبر المقبل.

يمثل المعرض منصة عالمية وملتقى سنوياً للفنانين ولعشاق فن المنحوتات، وفرصة ذهبية للتعرف عن كثب على أعمال فنانين استثنائيين من مختلف ثقافات العالم، حيث لا يكتفي المعرض بإتاحة الفرصة للزوار لمشاهدة المسارات والمحطات الفنية الإبداعية فحسب، وإنما يسهم في توسيع آفاق وحدود الإلهام عبر استخدام الفنانين لمجموعة متنوعة من الوسائط الفنية النحتية التقليدية والرسومات وصولاً إلى القطع الفنية المنفذة والمعروضة بواسطة الفيديو، بالإضافة إلى احتضان المركز للعديد من المعارض والصالات الفنية الرائدة من كل أنحاء العالم على مدار العام.

مركز فني

وفي هذا السياق قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «رسخ مركز دبي المالي العالمي مكانته منذ قرابة العقدين كمركز فني رائد يحتفي بالأعمال الفنية والفنانين، وتؤكد استضافة معرض «حديقة المنحوتات» بنسخته الثانية مدى التزامنا بدعم رؤية دبي الفنية والثقافية عبر مواصلة إثراء المشهد الثقافي وترسيخ مقوماته، ويتيح المعرض للجمهور فرصة التجول في المساحات الواقعة ضمن المركز واكتشاف خليط من الأعمال الفنية الاستثنائية».

ويدعو معرض «حديقة المنحوتات» الزوار للقيام بتجربة التجول عبر أرجاء المركز ومساحاته الداخلية والخارجية النابضة بالحياة، لاكتشاف الأعمال الفنية والتفاعل معها على مدار اليوم، واستلهام الأفكار الإبداعية لإثراء المشهد الثقافي والفني للإمارة.

ويقدم مركز دبي المالي العالمي ضمن جدول حافل من الفعاليات والتجارب الفنية المقرر ة في عام 2023، وقفة احتفالية بمناسبة انطلاق النسخة 15 من أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي، والتي ستقام في نوفمبر المقبل.

وتشارك الفنانة الإماراتية عزة القبيسي في المعرض للمرة الثانية، والتي أعربت لـ«البيان» عن سعادتها بالمشاركة في هذه المنصة العالمية التي يشارك فيها فنانون من كل أنحاء العالم، بعد مشاركتها الأولى العام الماضي بعنوان: «أبجديات الحياة» التي تم حفظها ضمن مقتنيات مركز دبي المالي العالمي وهي أول مقتنى لفنانة إماراتية في المركز تعتبرها بصمة، وتشارك بمنحوتة ما بين الكثبان في النسخة الحالية، عبارة هن خطوط الكثبان في الصحراء لعرضها داخل المدينة في فرصة للابتعاد عن الخطوط المستقيمة للمباني في المدينة والتعمق في البيئة والعودة للطبيعة بخطوطها وجمالياتها وإحساسها.