مكتبة محمد بن راشد في فبراير تنبض بالشغف والمعرفة

المصدر: دبي ــ البيان

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر فبراير الجاري، في إطار جهودها واستراتيجيتها لتحفيز الشغف بالمعرفة والإبداع والابتكار بين أفراد المجتمع، سلسلة مميزة من الفعاليات وورش العمل والجلسات الحوارية والنقاشية وحفلات توقيع الكتب، وذلك بالتزامن مع فعاليات شهر الابتكار 2023 تحت شعار «الإمارات تبتكر»، وإعلان 2023 عاماً للاستدامة.

وتبدأ أولى الفعاليات بجلسة حوارية، تديرها الإعلامية هاجر الرئيسي، على هامش حفل توقيع كتابي «الهائمون» للكاتبة الإماراتية نجيبة الرفاعي، و«ألم خفيف يعلن عن وجود القلب» ترجمة الكاتب الإماراتي خالد البدور.

وضمن فعاليات «أيام المكتبة» الدورية، التي تحتفي مكتبة محمد بن راشد من خلالها بروّاد الكلمة والثقافة الاستثنائيين أصحاب البصمة المميزة في العالمين العربي والعالمي، ستنظم المكتبة، خلال شهر فبراير، فعالية متميزة احتفاءً بالشاعر الإماراتي الراحل أحمد راشد ثاني تحت عنوان «أيام أحمد راشد ثاني».

وتنظم مكتبة محمد بن راشد، يومي 17 و18 الجاري، ورشة عمل عن صناعة البودكاست باللغتين العربية والإنجليزية.

وتزامناً مع فعاليات شهر الابتكار، تنظم المكتبة، في 17 الجاري، ورشة تفاعلية للأطفال لتنمية قدراتهم ومهاراتهم على الابتكار.

وفي 22 الجاري، تنظم المكتبة جلسة حوارية على هامش توقيع كتاب «هوامش في المدن والسفر والرحيل» للكاتبة والأديبة عائشة سلطان، إضافة إلى سلسلة قراءات من الكتاب للجمهور.

كما تستضيف في 23 الجاري جلسة حوارية على هامش حفل توقيع كتاب «التنظيم القانوني للشركات العائلية» للدكتور طارق الحجيري، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة.