الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق النسخة 13 من جائزة المؤرخ الشاب

المصدر: أبوظبي ـــ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إطلاق جائزة المؤرخ الشاب في نسختها الثالثة عشرة بهدف تعزيز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الطلبة، وتنمية الوعي التاريخي وتنمية المهارات في البحث والنقد والتحليل لدى الشباب، وحثّهم على حفظ تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وحماية تراثها الأصيل، وعلى تأصيل قيمة التسامح وحوار الحضارات وهي ركائز أساسية على طريق الخمسين عاماً المقبلة.

وستبدأ اللجنة المنظمة بتسلم تقارير الطلبة وبحوثهم في الأسبوع الأول من مايو 2023، بعد ذلك سيكون التحكيم في الأسبوعين التاليين للتسلم وسينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية حفل التكريم في الأسبوع الثاني من يونيو 2023.

وعن هذه النسخة من جائزة المؤرخ الشاب قال حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: لقد استطاعت جائزة المؤرخ الشاب - التي تحظى باهتمام الإدارة العليا في الأرشيف والمكتبة الوطنية - أن تثبت مكانتها لدى الطلاب على صعيد مدارس الدولة، ولا سيما أنه يتم في كل دورة تكريم الفائزين.

ويصدر الأرشيف والمكتبة الوطنية كتاباً يتضمن البحوث الفائزة وجميعها بحوث وطنية بامتياز، وتتحول هذه الإصدارات إلى مراجع تثري معارف الطلبة والباحثين والمهتمين والقراء بشكل عام.

وأضاف: «ما يزيد من مكانة هذه الجائزة تطورها الذي يواكب تغيرات الحياة وما يطرأ فيها من مستجدات، وينسجم مع القيم الوطنية والمفاهيم التي تسلط قيادتنا الرشيدة الضوء عليها.

ومن هذا المنطلق أضفنا إلى موضوعات الجائزة في دورتها الحالية موضوع الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة استجابة لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أردنا من ذلك تسليط الضوء على قضايا الاستدامة، ولا سيما أن سجل الدولة حافل بالحفاظ على الاستدامة التي تهدف إلى بناء مستقبل زاهر للأجيال».

وتستهدف جائزة المؤرخ الشاب في نسختها الجديدة الطلبة من الصف الخامس وحتى الثاني عشر، ويخصص مجال كتابة البحوث لطلبة الحلقة الثالثة من الصف التاسع وحتى الثاني عشر، فيما تكتفي المشاركة في الجائزة من طلبة الحلقة الثانية من الخامس وحتى الثامن بإعداد التقارير عن جانب من جوانب الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الجغرافية في الإمارات.

وتشتمل جائزة المؤرخ الشاب 2023 على عدة فئات وهي التاريخ الشفاهي، والتاريخ الجغرافي، والتاريخ الاقتصادي، والتاريخ الاجتماعي، ودراسات إماراتية.