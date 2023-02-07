أيام الشارقة المسرحية 13 مارس

المصدر: الشارقة - البيان

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تتواصل الاستعدادات لاستقبال الدورة «32» من أيام الشارقة المسرحية، التي تنظمها دائرة الثقافة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتقام في الفترة من 13 إلى 20 مارس المقبل.

وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان اجتماعها الثالث، الثلاثاء 7 فبراير، في قصر الثقافة، برئاسة أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة مدير أيام الشارقة المسرحية، بحضور أعضاء اللجنة؛ إسماعيل عبدالله، وأحمد الجسمي، ومحمد جمال، وعبدالله راشد.

ووقف الاجتماع على كل التحضيرات، لا سيما المتعلقة ببدء أعمال لجنة المشاهدة والاختيار، التي ستعاين العروض المتقدمة للمشاركة في الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل.

وكانت الفرق المسرحية استكملت تقديم ملفاتها في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي.

وأقر الاجتماع اللائحة المنظمة لـ«الأيام» بعد التعديلات التي أجريت عليها في «ملتقى المسرح المحلي»، الذي نظمته جمعية المسرحيين في التاسع من شهر أبريل الماضي، وكذلك أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، التي تضم: وليد الزعابي (الإمارات)، ومحمد خير الرفاعي (الأردن)، ومشهور مصطفى مشهور (لبنان)، وعادل حسان (مصر)، وأسماء هوري (المغرب).

وتأسست «الأيام» سنة 1984، وهي تظاهرة فنية وثقافية تتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على جملة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تحفل بالعديد من الأنشطة الثقافية المصاحبة، بمشاركة العديد من الفنانين الخليجيين والعرب، وتهدف إلى تنشيط وتطوير الحياة المسرحية بالدولة، وتنمية الوعي الإبداعي من خلال الندوات والملتقيات الفكرية والفنية والعروض المسرحية، ودعم وإبراز التجارب الفنية المحلية الرائدة والمتميزة.