مكتبة محمد بن راشد في فبراير.. فعاليات مميزة تنبض ابتكاراً وإبداعاً

المصدر: دبي ــ البيان

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر فبراير الجاري، في إطار جهودها واستراتيجيتها لتحفيز الشغف بالمعرفة والإبداع والابتكار بين أفراد المجتمع، سلسلة مميزة من الفعاليات وورش العمل والجلسات الحوارية والنقاشية وحفلات توقيع الكتب، وذلك بالتزامن مع فعاليات شهر الابتكار 2023 تحت شعار «الإمارات تبتكر»، وإعلان 2023 عاماً للاستدامة.

وتبدأ أولى الفعاليات بجلسة حوارية، تديرها الإعلامية هاجر الرئيسي، على هامش حفل توقيع كتابي «الهائمون» للكاتبة الإماراتية نجيبة الرفاعي، و«ألم خفيف يعلن عن وجود القلب» ترجمة الكاتب الإماراتي خالد البدور، والتي تسلط الضوء على الأفكار والمحتوى في إصداراتهم، إضافة إلى تنظيم فقرة قراءة للحضور والمشاركين.

رواد الثقافة

وضمن فعاليات «أيام المكتبة» الدورية، التي تحتفي مكتبة محمد بن راشد من خلالها بروّاد الكلمة والثقافة الاستثنائيين أصحاب البصمة المميزة في العالمين العربي والعالمي، ستنظم المكتبة، خلال شهر فبراير، فعالية متميزة احتفاءً بالشاعر الإماراتي الراحل أحمد راشد ثاني تحت عنوان «أيام أحمد راشد ثاني»، والتي تعرض أبرز إسهاماته بوصفه باحثاً في التراث المحلي والموروث الشعبي، وأعماله الأدبية المتعددة، إلى جانب تجربته الشعرية العميقة والرائدة في قصيدة النثر، واهتمامه الخاص بالشعر النبطي، وذلك بمشاركة نخبة من الكتّاب والمتخصصين.

وتتضمن فعالية «أيام أحمد راشد ثاني» أمسية قراءات شعرية، بمشاركة نخبة من الشعراء الإماراتيين، لعدد من قصائده الاستثنائية، التي واكبت الكثير من محطات حياته وحضر فيها المكان والمحيط ليبقيا كما رآهما، إلى جانب جلسة نقاشية لكتابه «على الباب موجة»، التي ستديرها الكاتبة إيمان الحمادي، بحضور عدد من القراء وأعضاء نوادي القراءة.

وتنظم مكتبة محمد بن راشد، يومي 17 و18 فبراير، ورشة عمل عن صناعة البودكاست باللغتين العربية والإنجليزية، يقدمها المدربان الإماراتيان بدر العوضي ومحمد العوضي، والتي ستركز على الجوانب النظرية والعملية، بداية من كيفية التخطيط والبحث، وانتهاءً بكتابة السيناريو والتسجيل وتطبيق عملي للمشاركين.

ورش

وتزامناً مع فعاليات شهر الابتكار، تنظم المكتبة، في 17 الشهر الجاري، ورشة تفاعلية للأطفال لتنمية قدراتهم ومهاراتهم على الابتكار، بالتعاون مع صانعة المحتوى والكاتبة في أدب الطفل المدربة هيا القاسم، التي ستركز على التثقيف والتوعية بأسلوب مبتكر للأطفال من خلال أنشطة متنوعة.

وفي 22 فبراير، تنظم المكتبة جلسة حوارية على هامش توقيع كتاب «هوامش في المدن والسفر والرحيل» للكاتبة والأديبة عائشة سلطان، إضافة إلى سلسلة قراءات من الكتاب للجمهور.

كما تستضيف في 23 فبراير جلسة حوارية على هامش حفل توقيع كتاب «التنظيم القانوني للشركات العائلية» للدكتور طارق الحجيري، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة، بحضور ممثلي الشركات العائلية والمهتمين.

وتُختتم فعاليات الشهر مع جلسة من سلسلة قهوة وكتاب، حيث يسلّط الضوء فيها على الاستدامة والتحدث في مجالاتها، إضافة إلى التطرق إلى دور الشباب في تحقيق الاستدامة، وذلك تزامناً مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة.