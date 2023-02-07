الهيئة العربية للمسرح تطلق النسخة الـ 16 من مسابقتي التأليف

المصدر: (الشارقة ــــ البيان )

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أطلقت الهيئة العربية للمسرح النسخة السادسة عشرة من مسابقتي تأليف النص المسرحي الموجهتين للكبار وللأطفال، داعية الكتّاب العرب في كل أنحاء العالم إلى المشاركة هذا العام ضمن الثيمتين الموجهتين. وقد اختارت الهيئة ناظم (نصوص الأرض) لمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار، فيما اختارت (نصوص تحتفي بأطفال يعتزون بذواتهم وبمحيطهم الأسري والأصدقاء) ناظماً لمسابقة تأليف النص الموجه للأطفال.

وقال إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: تسعى الهيئة العربية للمسرح إلى رفد المكتبة المسرحية العربية بنصوص جديدة مشتبكة مع أسئلة الراهن الذي نعيشه، والمسابقة مفتوحة لكل من يكتب النص بالعربية في هذا العالم.

وأكد إسماعيل عبد الله أن الهيئة تشكل في كل عام لجنتين وازنتين لتحكيم المسابقتين، وستعلن النتائج النهائية للمسابقة منتصف نوفمبر 2023، وتمنح الهيئة العربية للمسرح ثلاث جوائز في كل مسابقة، الجائزة الأولى خمسة آلاف دولار، الجائزة الثانية أربعة آلاف دولار، الجائزة الثالثة ثلاثة آلاف دولار.