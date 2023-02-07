فيلم يضيء على مزايا «القوز الإبداعية»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تُقام في دبي مشروعات ثقافية فنية مبتكرة واستثنائية، ما يجعل الإمارة حاضرة حيوية جاذبة للمبدعين من جميع أنحاء العالم. ومن بين أبرز المناطق والمراكز الثقافية التي تنتشر في دبي اليوم، «منطقة القوز الإبداعية»، لما تشكله من موطن لمساحات ثقافية تفاعلية، والتي تطورت في العقود القليلة الماضية من منطقة صناعية إلى موطن الموهوبين والمستثمرين في المجال الإبداعي بدبي.

استكشاف

ويستكشف فيلم قصير أرجاء وتفصيلات «منطقة القوز الإبداعية»، وهو من إنتاج قناة الفيديو الرقمية «ناونس» وبالتعاون مع «هيئة دبي للثقافة والفنون» ومنصة «سول». ويرصد الفيلم الذي تبلغ مدته 9 دقائق عن «منطقة القوز الإبداعية» جانباً في المدينة يدعم قطاعها الفني والثقافي عبر شهادات فنانين وأصحاب أعمال يشكلون نواة الحي، ويسلط الفيلم الضوء على كيفية ظهور المنطقة والبنية التحتية التي نشأت عنها، ما أتاح لمبدعين من مختلف التخصصات الفرصة للتوسع في أعمالهم.

مواهب

ويصف موقع مجلة «جي كيو» للأزياء هذه المبادرة بأنها تمثل طموح دبي في التطور إلى مركز مواهب مزدهر ومركز عالمي للثقافة، مشيراً إلى أن «منطقة القوز الإبداعية» كانت منطقة صناعية في السابق، ولكن بفضل الإيجارات المنخفضة والمساحات الأوسع، باتت موطناً لأماكن ثقافية تفاعلية، ومن ذلك معارض فنية ومقاهٍ متخصصة واستديوهات تصميم وبقالة. وفي الفيلم، يرد وصف لـ«منطقة القوز الابداعية» في تشبيه بليغ بأنها «قلب من الإبداع يتغذى ويكبر».

قام بإخراج الفيلم قيس دحول، ويظهر فيه عدد من مجتمع المبدعين يشاركون رحلتهم في تلك المنطقة.