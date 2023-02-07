66 فيلماً متميزاً في مهرجان العين السينمائي الدولي

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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انطلقت فعاليات مهرجان العين السينمائي الدولي في نسخته الخامسة، أمس، بقلعة الجاهلي في منطقة العين الخضراء، وذلك تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، بحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، إلى جانب عدد كبير من صنّاع السينما في المنطقة والعالم، وممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والخليجية والعربية المختلفة. وتستمر فعاليات المهرجان حتى 11 من الشهر الجاري، وتشهد النسخة الحالية للمهرجان 66 فيلماً من أبرز الأفلام الدولية والعربية والخليجية والمحلية المتميزة.

افتتاح

وقال عامر سالمين المري، مؤسس ومدير عام مهرجان «العين السينمائي الدولي» في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح: «تتسم الدورة الخامسة من المهرجان السينمائي الثقافي السنوي صفته الدولية، وذلك بعد 4 سنوات مضت على عمر المهرجان، كانت غنية بالأفلام والاتفاقات والمبادرات الفنية في حب السينما خصوصاً أن الأحداث التي جرت وقائعها على أرض مدينة العين الساحرة، لم تزل حاضرة في الأذهان.

وتابع: «نعيش الإبداع السينمائي بصورة مختلفة فقد تعايشنا خلال الدورات الماضية مع سينما حقيقية، وفي هذه الدورة «السينما تجمعنا» مجدداً لنحتفي بالفيلم الإماراتي وسينما العالم للاطلاع على أحدث التجارب السينمائية العالمية، لتبادل الخبرات والثقافات السينمائية». ولفت المري إلى أنه يفخر بأن تكون «السينما الأفريقية» الضيف الشرفي في الدورة الخامسة للمهرجان، وهو ما يعني التأكيد على هوية قارة لها تاريخ عريق في هذا المضمار.

وشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الإماراتي «حجر الرحى» للكاتب والمخرج الإماراتي ناصر الظاهري، عن سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. كما تم تكريم نخبة من صناع السينما في المنطقة احتفاء بمسيرتهم الفنية الحافلة ضمن برنامج «إنجازات الفنانين»، وهم الممثل والمنتج الإماراتي أحمد الجسمي، والممثلة المصرية القديرة نادية الجندي، والممثل السعودي عبد الله المحيسن، وأحمد غولشن الذي يعد من أوائل الموزعين للأفلام في منطقة الخليج.

حضور

وبعد 4 دورات من مهرجان العين السينمائي، اكتسب المهرجان في دورته الحالية صفة الدولية، باستحداث مسابقة الصقر الدولي الطويل، في خطوة تعزز من حضوره عالمياً، وعرض أبرز الأفلام العالمية التي نالت صدى كبيراً وحصدت جوائز من مهرجانات عالمية، كما يحتفي بالسينما الأفريقية، الضيف الشرفي في الدورة الخامسة للمهرجان.

ويعرض «العين السينمائي الدولي» في دورته الحالية 66 فيلماً من أبرز الأفلام الدولية والعربية والخليجية والمحلية المتميزة، والتي تعرض أغلبها في عرضها الأول على شاشات المهرجان ضمن مسابقاته الرسمية، «الصقر الدولي الطويل» و«الصقر الخليجي الطويل» و«الصقر الإماراتي القصير» و«الصقر الخليجي القصير» و«الصقر لأفلام المقيمين» و«الصقر لأفلام الطلبة».