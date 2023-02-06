«ستوديو نايتس» في دبي تعزز مهارات صناع المحتوى

المصدر: دبي ــــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت إنفيديا، بالشراكة مع مجلس دبي للشباب، عن إطلاق فعالية «ستوديو نايتس» (Studio Nights ) وهي فعالية إقليمية تركّز على صانعي المحتوى الموهوبين ممن يصممون محتواهم بالاستفادة من قوة منصة NVIDIA Studio ومن وحدات معالجة الرسوم RTX.

تقام أولى فعاليات «ستوديو نايتس» في 23 فبراير في مركز دبي للشباب، وتتضمن مسابقة تشمل ثلاث فئات هي: الأبعاد الثلاثية، والفنون الرقمية، والتصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو. وتتاح الفرصة لصانعي المحتوى كي يشاركوا بأعمالهم ضمن الفئات المناسبة قبل الفعالية، حيث تحصل أفضل الأعمال في كل فئة على الجوائز والكؤوس المقدمة من NVIDIA الشرق الأوسط.

وتوفر«ستوديو نايتس» للزوار فرصة الاطلاع عن كثب على اندماج وحدات معالجة الرسوم RTX مع أقراص NVIDIA Studio بشكل يسهم في تحسين هائل بالجودة وتسريع المهام الصعبة في أهم تطبيقات التصميم.

وقال المهندس محمد الشامسي من مجلس دبي للشباب: «يعدّ التركيز على تطوير المهارات الإبداعية من أبرز الأولويات الاستراتيجية للشباب، وستكون هذه الفعالية بمثابة أداة تمكين للشباب لتساند جهودهم المساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي والابداعي في دبي. ولا ننسى أن نشكر مركز دبي الإبداعي والسيدة بدور عبد الجبار و NVIDIAعلى استضافة هذه الفعالية».

بدورها، قالت شانتيل تافيد، مدير التسويق لدى NVIDIA في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «يسعدنا إطلاق Studio Nights لاستعراض مهارات أبرز صانعي المحتوى والمساعدة في رعاية المهارات المحلية، فنحن نعمل انطلاقاً من شغف كبير بمنتجات التصميم للمساعدة في تعزيز إمكانات الإبداع، ولهذا فإن فعاليات Studio Nights ستكون المنصة المثالية لإبراز عدد من أهم أشكال الفنون والخيال التي نراها في مجتمع المبدعين».