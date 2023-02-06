3 فروع في النسخة الثالثة من مسابقة الفجيرة لفن الخط العربي

المصدر: الفجيرة ــــ وام

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أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي التي تنظمها للعام الثالث، وتحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك للفئات العمرية كافة من داخل وخارج الدولة.

وحددت الأكاديمية للمشاركين في مسابقة الخط العربي ثلاثة فروع ومنها الفرع التقليدي الذي تضمن خطوط الثلث الجلي، وجلي الديواني، والنسخ والنستعليق، والفرع الثاني خصصته للزخرفة، والثالث فرع الحروفيات.

وأكد علي عبيد الحفيتي المدير العام لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة أهمية المسابقة في نشر الوعي بأهمية فن الخط العربي من أجل الحفاظ عليه، وتقدير قيمته حرفة يدوية أصيلة، يعكس قيم الإسلام، ويرسخ أهمية اللغة العربية، أهم اللغات العالمية الحية، وذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لافتاً إلى أن تنظيم هذه الفعاليات الثقافية الفنية يسهم في استقطاب الخطاطين من الفئات العمرية كافة، ويسلط الضوء على المبدعين الذين يؤمنون بأن الخط العربي هوية راسخة وفن متجدد قائم بذاته.

وقال الحفيتي إن مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي، أضافت قسماً خاصاً بالمواطنين الإماراتيين عبر اشتراكهم في مسابقة خطاط الإمارات في فرعي خط الديواني وخط جلي الديواني، مضيفاً إن الاشتراطات التي وضعت في المسابقة ستعزز من حضور الخط العربي المعرفي والتثقيفي، محلياً وعربياً ودولياً.