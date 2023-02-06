«الثقافي والإعلامي» ينظم صالون الشارقة الثقافي في «القاهرة الدولي للكتاب»

المصدر: القاهرة ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ54 صالون الشارقة الثقافي من دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة. ونظمت ندوة بعنوان «الأدب العربي بصياغة المرأة»، نظمها المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس، وحضر اللقاء عدد من أساتذة الجامعات والمهتمين بالقضايا الأدبية والثقافية في مصر.

وشهد الصالون حضور مريم الكعبي سفيرة الدولة في جمهورية مصر العربية التي قامت بزيارة موقع تنظيم صالون الشارقة الثقافي، فرحبت بالوفد مبدية اعتزازها بمشاركة الصالون في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتنظيم فعالية ثقافية يشارك فيها صوت من الإمارات وصوت من مصر، وأكدت ضرورة هذه المشاركات من مؤسسات الدولة في المناسبات المختلفة في مصر وخاصة المناسبات الوطنية كاليوم الوطني لاتحاد الإمارات، وحضرت الاستقبال الشاعرة شيخة الجابري، وخبيرة التراث فاطمة المغني، وشهرزاد الأنصاري، والإعلامية فاطمة محمد، ومن ثم انعقدت الجلسة الحوارية التي أدارتها فاطمة محمد المسؤولة الإعلامية في المكتب الثقافي والإعلامي وشارك فيها محمد عطية محمود الناقد الأدبي المصري المعروف، بورقة تحدث فيها عن جدل مشاركة المرأة الأدبية في المشهد الثقافي العربي.