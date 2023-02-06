رجاء القرق تصدر «قوة الأصالة: المبادئ الثلاثة للقيادة الناجحة»

المصدر: دبي ــــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت الدكتورة رجاء القرق، أقوى سيدة أعمال في الشرق الأوسط وفقاً لمجلة فوربس، كتاباً جديداً حول ريادة الأعمال بعنوان «قوة الأصالة: المبادئ الثلاثة للقيادة الناجحة» يوم 4 فبراير ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب. وحضر حفل الإطلاق مجموعة من عشاق الكتب والضيوف في مكتبة محمد بن راشد في دبي، مع وجود خطط لإقامة سلسلة من حفلات الإطلاق الدولية خلال شهر مارس القادم. وتشغل الدكتورة القرق منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح القرق؛ وتقدم في كتابها الجديد مجموعةً من الأفكار القيمة حول الدروس المستخلصة من تجربتها الأولى في العمل كمديرة لمدرسة ثانوية، قبل أن ترتقي في مناصب المجموعة التي تضم شركات متنوعة في قطاعات التجزئة وأعمال البناء والتشييد والصناعة والعقارات.

ويسلّط الكتاب الضوء بشكل رائع على التحديات التي واجهتها سيدة الأعمال الإماراتية المرموقة خلال مسيرتها القيادية، والنجاحات الكثيرة التي حققتها لتصبح إحدى أكثر سيدات الأعمال تأثيراً في العالم العربي. كما شاركت الدكتورة القرق في حلقة نقاش موسّعة في المكان نفسه بتاريخ 5 فبراير، لتقدم أفكارها ونصائحها حول المواهب التي يحتاجها قادة الأعمال في المستقبل.

وتقدّم الدكتورة في كتابها شرحاً مفصلاً حول دور أسلوب القيادة المرتكز على الأصالة الشخصية في نجاح الأعمال لتشجيع الجيل القادم من رواد الأعمال وتحفيزه. كما تجيب عن تساؤلات عديدة حول متطلبات إدارة الشركات وطرق الاستفادة من التجارب الناجحة وتحويلها إلى فرص مميزة، فضلاً عن كيفية تجاوز سيدات الأعمال في المناصب الإدارية للعقبات بهدف إحداث التغيير اللازم. وتمتلك القرق سجلاً حافلاً في مجال قيادة الأعمال، بفضل خبرتها الراسخة لأربعة عقود في قطاعات التعليم والتجارة والصناعة المتنوعة. كما تبرز مكانتها المرموقة في منطقة الشرق الأوسط والعالم من خلال المناصب الإدارية العديدة التي شغلتها داخل دولة الإمارات وخارجها.

ويعدّ «قوة الأصالة: المبادئ الثلاثة للقيادة الناجحة» ثاني كتب الدكتورة، بعد كتاب رجاء القرق ـ السيرة الذاتية الذي قدمت فيه سرداً ملهماً لقصة وصولها إلى الصدارة الدولية في عالم الأعمال. وتضمّن الكتاب شرحاً مفصلاً عن مسيرة الدكتورة القرق المذهلة، والتي عكست بدورها المكانة المتنامية لدولة الإمارات على مستوى العالم. وحصل الكتاب على الإشادة والاستحسان على نطاق واسع، باعتباره أول كتاب من نوعه تؤلفه سيدة أعمال إماراتية على الإطلاق.