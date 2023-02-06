«الشارقة للفنون» تنتهي من أعمال تجديد «مصنع كلباء للثلج»

المصدر: الشارقة ـ وام

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أنهت مؤسسة الشارقة للفنون أعمال ترميم وتجديد مصنع كلباء للثلج بمساحته البالغة 20000 متر مربع.

فقد تم تحديث المبنى وتحويل مرافقه إلى مساحات فنية واجتماعية، أشرفت عليها وصممتها شركة «أركيتكتوس 51-1» الذي تتخذ من مدينة ليما البيروفية مقراً لها.

وسيتم افتتاح المبنى المجدّد 8 فبراير الجاري ضمن فعاليات الدورة الـ15 من بينالي الشارقة الذي يقام في الفترة ما بين 7 فبراير و11 يونيو المقبل تحت شعار «التاريخ حاضراً» وتحتضن قاعات العرض فيه مجموعة من أعمال فناني البينالي.

بني مصنع كلباء للثلج في سبعينيات القرن العشرين قبل أن يصبح موقعاً صناعياً مهجوراً في الأطراف الجنوبية للمدينة، واستخدم المبنى ذو الهيكل الخرساني المحاط بسقف معدني مقوّس كطاحونة لأغذية الأسماك، ومستودع لتخزين الثلج وأصبح المصنع ضمن مرافق مؤسسة الشارقة للفنون عام 2015 واستُخدم كأحد مواقع بينالي الشارقة 12، ثم خضع لأعمال التحديث على يد شركة أركيتكتوس 51-1 ليضم مساحات عرض، ومرافق سكنية مؤقتة، ومطعماً على شكل خيمة، وممراً مظللاً.

وقالت حور القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون: «تعد مدينة كلباء من أهم المكونات الثقافية والبيئية لإمارة الشارقة، لذا سعينا إلى إعادة إحياء هذا الموقع الذي كان مهجوراً، عبر تحويله لملتقى متعدد المساحات والوظائف لسكان المنطقة والزوار من سائر الإمارات الأخرى وجميع أنحاء العالم».

أهمية تاريخية وثقافية

وأضافت أنه عبر الحفاظ على الطبيعة الصناعية لمساحة المصنع والنظام البيئي المحيط به، يواصل هذا المشروع رؤية وعمل المؤسسة المتمثلين في الحفاظ على المواقع ذات الأهمية التاريخية والثقافية والبيئية للأجيال القادمة، وذلك عبر إعادة توظيفها وتكييفها، وإشراك مجتمعات الإمارات المحلية في برامج الفنون المعاصرة المقامة فيها.

يقع المصنع بجوار خور كلباء ومحمية أشجار القرم، في منطقة غنية بتنوعها البيئي والحيوي في إمارة الشارقة، والتي تعد موطناً للعديد من الأنواع الحية المهددة بالانقراض، بما فيها طائر الرفراف المطوق العربي، وسحلية بلانفورد، وسلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء التي تقيم أعشاشها بالقرب من الشاطئ.

وخلال عملية تجديد المبنى تم الحفاظ على طابعه المعماري الأصلي الذي يتميز بطبيعته الصناعية، مع أقل حد ممكن من التدخلات، حيث تشكل الإضاءة الطبيعية التي توفرها نوافذ المبنى المرتفعة، مساحة مثالية للأعمال التركيبية الكبيرة والعروض الأدائية، فيما يضم الهيكل المجاور له ست شقق ومساحة مجتمعية للعموم، أما المبنى المقابل والذي تبلغ مساحته 200 متر مربع فتمت إعادة توظيفه كورشة عمل للفنانين وخلف المصنع أضيف مطعم يطل على المحمية مباشرة، وأمامه حديقة تضم مساحة للصلاة والجلوس والطبخ واللعب والصلاة.