عمر خيرت و«دبي أوبرا» عبقرية الموسيقى والتنظيم

المصدر: (دبي ـ فادية هاني)

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أجواء موسيقية ساحرة وآسرة عاشها جمهور الفنان الموسيقار عمر خيرت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين في دبي أوبرا، إذ قدم حفلين مبهرين حضرهما عدد غفير من الجمهور.

وأخذ الموسيقار عمر خيرت جمهوره في رحلة مليئة بالجمال والفرح بموسيقاه المختلفة والتي تحاكي أغلب مقطوعاتها الحياة اليومية ومعاناة الأشخاص مثل مقطوعة «صابر يا عم صابر» و«خلي بالك من عقلك» و«فيها حاجة حلوة» وغيرها الكثير من المقطوعات التي تحاكي الفرح والجمال والمحبة.

وقدم الموسيقار خيرت 21 مقطوعة موسيقية برفقة فرقة «كومبو» التي ضمت 22 عازفاً وعازفة.

وأثنى الموسيقار على تفاعل الجمهور الذي كان من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية في لوحة تجسد توحيد الموسيقى لكل لغات العالم، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع مقطوعات الموسيقار خيرت بالتصفيق، معبرين له عن مدى حبهم، كما طلبوا منه مقطوعات معينة.

وعبر الموسيقار خيرت عن حبه لدبي والإمارات قائلاً: «دبي والإمارات على راسنا من فوق» وسط تفاعل كبير من الجمهور، معرباً عن سعادته الكبيرة بهذين الحفلين، حيث وجد فيهما تفاعلاً كبيراً.

وقدم خلال الحفلين مجموعة كبيرة من أشهر معزوفاته ومنها: «العرافة والعطور الساحرة»، و«هي دي الحياة»، و«وجه القمر»، و«في هويد الليل»، و«مسألة مبدأ»، و«تيمة حب» و«جيران الهنا»، و«زي الهوى»، وغيرها.