اكتمال عقد «المربع الذهبي» في «فزاع لليولة»

المصدر: دبي ـ البيان

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اكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي للنسخة الـ 23 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 18 من برنامج الميدان، الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في الحلقة الثامنة التي جاءت متكافئة لأبعد الحدود، وتميزت بالتفاعل والحضور الجماهيري مع تقديم تحديات الموروث الشعبي بين الشباب بطريقة مبتكرة وشاملة.

وحصل علي مبارك العزيزي من مدينة العين على بطاقة التأهل الرابعة إلى المربع الذهبي، بعد تفوقه على محمد سعيد المهيري من أبوظبي، بفارق علامة اليولة بحصوله على 50 علامة مقابل 49 لمنافسه، وذلك عقب تعادلهم بنتيجة 40 علامة لكل منهما في المسابقات الرئيسية، لينضم في المربع الذهبي إلى جانب زايد المري، عبدالله بالهلي ومحمد الكتبي.

انطلق المتنافسان مع عرض اليولة الذي قدما فيها فاصلاً من المهارات المميزة، وتحديداً في عملية الفر مع ارتفاع السلاح ليصل خط الليزر ويقرع أجراس الميدان، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة على المدرجات بأعداد متزايدة مع دخول المنافسات مراحل الحسم، ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، محمد المهيري العلامة 49، وعلي العزيزي العلامة 50، وهي المرة الثانية على التوالي التي يحصل فيها على العلامة الكاملة في اليولة، وفي التصويت الذي يتم من خلاله تطبيق برنامج «الميدان» عبر الأجهزة الذكية خلال مدة الحلقة، كسب الـ 25 علامة، علي العزيزي. وفي مسابقة «شو بالصورة»، التي يتم فيها عرض صور من التراث الإماراتي، لم يجب أي منهما بشكل صحيح، فلم يحصلا على الـ 20 علامة المخصصة للمسابقة.

أما في مسابقة السباحة التي تقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، كسب الـ 10 علامات محمد المهيري، عقب قطعه مسافة الـ 50 متراً بأسرع زمن بلغ 39 ثانية، وذلك رغم أن الماء دخل النظارات الخاصة به، لكنه واصل بعزيمة دون توقف لإنهاء السباق.

وكان الترقب بعد ذلك لمسابقة الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 10 أمتار على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون، حيث تبعد الأهداف عنهما مسافة 20 متراً، وتفوق علي العزيزي ليفتتح رصيده بـ 15 علامة.

وفي مسابقة عد القصيد، التي يقوم بتحكيمها الشاعر محمد المر بالعبد، والذي أوضح أن المرحلة الأولى اعتمد فيها على العد «الإلقاء» فقط في احتساب النتيجة، فيما بالمراحل الثانية والنهائية يتم طرح سؤال على كل متنافس له نصيب من العلامة النهائية، وفي هذه الحلقة قام المشاركان بإلقاء قصيدة من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وكانت الـ 10 علامات من نصيب محمد المهيري.

وارتفع الحماس لحسم بطاقة التأهل مع سباق الركض بالهجن الذي أقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، ولمسافة 1500 متر، وجاء السباق متقارباً قبل أن يحسمه محمد المهيري ليكسب الـ 20 علامة.

فخر

وشارك الفنان محمد المنهالي ضيفاً للحلقة الثامنة، وهو القادم من أبوظبي، وسبق له المشاركة في برنامج الميدان، والعديد من البرامج والمناسبات الوطنية، وأكد أن التراث الإماراتي هوية نعتز بها ونفتخر بها كفنانين إماراتيين، ونسعى للحفاظ عليها عبر الأغاني الشعبية واللحن الخاص بها، واعتبر أن التحفيز الذي ناله من عائلته والمدرسة كان له بالغ الأثر في هذا الأمر.

وأكدت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن دقة تطبيق «الميدان» يساهم في ظهور النتائج بسرعة، خصوصاً أن التصويت يتم خلال مجريات الحلقة نفسها، إلى جانب كون هذا التطبيق يعرض التفاصيل المتكاملة لبرنامج الميدان والأخبار الخاصة بها، ومقاطع الفيديو، ليكون منصة للتواصل مع المجتمع في إظهار بطولة فزاع لليولة، وإبراز الموروث الشعبي عبر الأجهزة الذكية.

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