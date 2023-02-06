«آرت دبي».. أكبر دورة فعاليات على الإطلاق

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلن المعرض العالمي «آرت دبي» الرائد في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي، عن التفصيلات الكاملة لبرامج دورته السادسة عشرة، التي ستقام في مدينة جميرا دبي في الفترة من 3 وحتى 5 مارس 2023 (مع يومين أوليين لكبار المقتنين الأربعاء 1 مارس والخميس 2 مارس) كما سيتم تنظيم مؤتمر صحفي في 1 مارس المقبل عن المعرض وتفصيلاته.

وتم تطوير برنامج «آرت دبي» لعام 2023 بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء الثقافيين المحليين والدوليين، ليصبح أكثر برنامج متكامل على الإطلاق منذ بداية انطلاق المعرض حتى الآن، إذ يحتفي بمكانة دبي الثقافية إقليمياً ودولياً ملتقى رائداً في الابتكار الثقافي، كما يعكس البرنامج دور معرض «آرت دبي» نقطة التقاء للمجتمعات الإبداعية في الجنوب العالمي.

وستضم الدورة السادسة عشرة لمعرض «آرت دبي» لعام 2023 أكثر من 130 قاعة عرض مشاركة من أكثر من 40 دولة وست قارات، عبر أقسامه الأربعة: «المعاصر» و«الحديث» و«بوابة» (الذي يضم أعمالاً فنية جديدة وحصرية) و«آرت دبي ديجيتال»، ويستقبل المعرض أكثر من 30 مشاركاً جديداً أول مرة.

وسيشمل أبرز معالم برنامج دورة عام 2023 عروضاً أولية لبعض أهم روّاد عالم الفن وسلسلة من الأعمال تضم 10 تكليفات فنية جديدة من منطقة جنوبي آسيا، تم إنتاجها بالشراكة مع قاعات العرض المشاركة في معرض «آرت دبي» والعديد من المؤسسات الثقافية الرائدة في جنوبي آسيا، وتضم هذه الأعمال عروضاً يومية قائمة على الاحتفال بالغذاء، وتستكشف موضوعات المجتمع والاحتفال والأمل والتواصل.

يستكمل معرض «آرت دبي» فعالياته الثرية مع تقديم أكبر برنامج للقيادة الفكرية في المعرض، إذ يجمع باقة واسعة من ألمع العقول الثقافية والإبداعية.

واستمراراً لالتزام المعرض على المدى الطويل تنظيم الجلسات الحوارية المتنوعة وتطوير البنية التحتية الثقافية في دبي، سيضم برنامج عام 2023 أكثر من 50 جلسة حوارية وبرنامجاً تعليمياً متنوعاً بالإضافة إلى «منتدى الفن العالمي» الرائد الذي يعد من أبرز فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض «آرت دبي»، وإطلاق الدورة الأولى من قمة كريستيز للفنون والتكنولوجيا في دبي، بالإضافة إلى سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى الحديثة التي يتم تقديمها بالشراكة مع مجموعة مقتنيات دبي Dubai Collection، وهي أول مجموعة فنية مؤسسية من نوعها في دبي، وفعالية جديدة تركز على موضوع الاستدامة بالشراكة مع مؤتمر الأعمال الفنية.

شراكة مبتكرة

وقالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية لمعرض «آرت دبي»: «يحاول معرض آرت دبي دائماً إعادة صوغ أسس ما يجب أن يكون عليه المعرض الفني، ويعكس البرنامج الموسع لهذا العام دورنا الرئيس نقطة التقاء للصناعات الإبداعية في المنطقة، سواء كانت التجارية أو غير الربحية كشراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، والمعرض يُعد حاضنة للمواهب، ومحفزاً للاقتصاد الإبداعي في دبي، وداعماً للعقول المبتكرة، ونقطة دخول في هذا النظام البيئي النابض بالحياة للقطاع الثقافي الأوسع».

دور مهم

في دعم النظم البيئية الثقافية قال بابلو ديل فال، المدير الفني في معرض «آرت دبي»: «مع تغير مشهد معارض الفن العالمية، يواصل معرض آرت دبي أداء دور مهم في تحديد ودعم النظم البيئية الثقافية للجنوب العالمي، ويعكس البرنامج هذا العام بشكل كامل الأهمية المتزايدة لهذه المنطقة وطاقتها وحيويتها ويكملها برنامج التكليف الموسع والقيادة الفكرية، في إحدى أقوى قاعات العرض لدينا على الإطلاق، ليسلط الضوء على أهمية تعزيز الحوار هنا، ويقدم لمحة عن الماضي والحاضر والمستقبل لهذه المنطقة المهمة».