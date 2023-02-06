«الإمارات للآداب».. 20 طفلاً يكتبون «أصوات المستقبل»

المصدر: دبي ــ البيان

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أطلق مهرجان «طيران الإمارات للآداب» أمس، المجموعة الثالثة من سلسلة مختارات «أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية»، وهي مجموعة متميزة تحتضن قصصاً من تأليف أكثر من 20 كاتباً من الأطفال الذين فازوا في مسابقة «أصوات أجيال المستقبل»؛ بحضور الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم سفيرة النوايا الحسنة للمبادرة. واستلم الفائزون في مسابقة 2022 العمل الذي يحتضن قصصهم وشارك في رسوماته فنانون محليون مبدعون، خلال حفل خاص ضمن أكبر تظاهرة للأدب في الشرق الأوسط.

وعبرت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم عن بالغ سعادتها بالمجموعة، وقالت: «في كل عام، يلهمني الأطفال المشاركون في هذه المسابقة ويغمرني الأمل في مستقبل أفضل. أدعوكم لأن تصغوا لأصواتهم وتقرؤوا قصصهم، وأنا واثقة من أن هؤلاء الأطفال سيحققون منجزات عظيمة، والتي نراها اليوم في طور تكوينها، كما بدؤوا حركة تنشر رسالتهم عن الاستدامة! أدعوكم لأن تجعلوا شغفهم وإبداعهم ورؤيتهم نوراً تستهدون به، وانضموا إلى تلك الحركة العظيمة».

مشاركات

وقدم الحفل الفائزان في دورات المسابقة السابقة، هزاع علي سالم محمد علي يليلي وإيثان دسوزا. كما شارك في الحفل الأساتذة الشعراء كتّاب الأغاني، الداعمون للمبادرة، وأبرزهم الشاعرة الدكتورة عفراء عتيق والشاعر هاري بيكر، وألقوا قصائد تتمحور حول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بمشاركة الكتّاب الصغار والجمهور. كما قام الفائزان بالمركز الأول بالمسابقة، نورة أحمد يوسف المشتغل النقبي وعناية فاطمة فايز، بتقديم قراءة قصيرة لقصصهما باللغتين العربية والإنجليزية.

تقدم المجوعة القصص الفائزة من مسابقة أصوات أجيال المستقبل للشرق الأوسط في عام 2022، والتي تم تحريرها وترجمتها على نحو احترافي بحيث يمكن قراءة جميع القصص باللغتين العربية والإنجليزية.

وتحدثت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب عن المجموعة قائلة: «إنها مجموعة متميزة واستثنائية، وأناشد الجميع قراءتها ليستلهم منها المعاني والأفكار العظيمة، وتشتمل على حكايات المغامرات الأكثر إبداعاً وإمتاعاً، والتي لم أقرأ مثلها منذ وقت طويل، إذ يقدم الكتّاب مبررات قوية تجعلنا نؤمن بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتُظهر المجموعة مدى شغف هؤلاء الكتّاب الصغار بكوكبنا وبالحفاظ عليه. لا شيء يضاهي قصة رائعة تكسب القلوب والعقول، وهو ما تحفل به قصص هذه المختارات».

دعم

وعقبت جينيفر مالتون، مديرة أصوات أجيال المستقبل والاستدامة، مؤسسة الإمارات للآداب على المجموعة، وقالت: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى كيف يتقدم المجتمع بأكمله لدعم هؤلاء المؤلفين الشباب وأبطال الاستدامة، ومن الجلي أن شغفهم بالاستدامة مؤثر وملهم، ونحب أن نرى كيف ينتشر حماسهم في مدارسهم ونواديهم الاجتماعية والتجمعات العائلية وفي كل مكان يذهبون إليه. إن هذه المبادرة أكبر دليل على أنه يمكننا جميعاً أن نصنع التغيير».