«إكسبوجر 2023» يطلق «المنصة إكس» لمحترفي التصوير

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2023»، إطلاق «المنصة إكس» التي تستضيف مجموعة متنوعة من الأنشطة وعروض الأفلام السينمائية والحوارات، وورش العمل التي يقدمها نخبة من ألمع نجوم عالم التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، في تجربة ملهمة، تشكل إضافة نوعية على برنامج المهرجان الحافل.

وتوفر المنصة الجديدة لعشاق السينما، فرصة الاستمتاع بمجموعة مختارة من أفضل الأفلام الجديدة، وتتيح لمحبي التصوير الفوتوغرافي والمكياج السينمائي، التعرف إلى أساسيات المؤثرات التجميلية والإضاءة، من خلال سلسلة من العروض المباشرة، طوال أيام المهرجان، الذي يقام في الفترة من 9 -15 فبراير الجاري بـ «مركز إكسبو الشارقة».

وتتضمن مجموعة الفعاليات التي تستضيفها المنصة، عدداً من النقاشات والحوارات التفاعلية مع نخبة من كبار المصورين العالميين، منهم المصور السينمائي الحائز على عدة جوائز أحمد مرسي، الذي يتناول جوانب التصوير السينمائي الناجح، بالإضافة إلى مارسيل فان لويت، الذي يناقش المنهج العالمي في رواية القصص والإبداع، والمنتج السينمائي أحمد حافظ يونس، الذي يغطي أساسيات مونتاج الأفلام، كما تشهد المنصة مشاركة نعيم شدياق، مصور بطولات «ريد بول» للدراجات النارية.

وفيما يتعمق المخرج سمير سرياني في الجوانب الفنية والإبداعية للتصوير بالأشعة تحت الحمراء، وباللون الأبيض والأسود لصناع الأفلام، تصحب عائشة الزعابي الحضور في رحلة إلى عالم تطور إخراج الأفلام، والتحديات التي تواجه المخرجات الإماراتيات، وسبل التغلب عليها.