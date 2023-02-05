«الوراقين للكتاب المستعمل» يرسخ مفهوم الاستدامة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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شهد مهرجان الوراقين للكتاب المستعمل الذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية واختتم يوم أمس في حديقة النخيل، على ضفاف بحيرة خالد في الشارقة إقبالاً كبيراً من الزوار وطلبة المدارس من أجل اقتناء الكتب بمختلف أنواعها وبأسعار رمزية، حيث تم خلاله عرض 400 ألف كتاب في موضوعات مختلفة.

حيث هدف إلى تعزيز قيمة الكتاب وأهميته عبر تشجيع القراءة وحب الاطلاع، تنمية وتعزيز روح العمل التطوعي بين أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية وتعزيز القيم الثقافية والاجتماعية، إضافة إلى إقامة نشاط ترفيهي وثقافي جاذب لكل الجنسيات والفئات العمرية.

وأكد عبدالناصر أحمد درويش رئيس لجنة الفرز والتصنيف والعرض والبيع في مهرجان الوراقين الثامن للكتاب المستعمل لـ «البيان» أن اللجنة بدأت أعمالها منذ عام لفرز وتصنيف الكتب بحديقة الناصرية، كما أن هناك لجاناً للمتطوعين ساعدت في جمع الكتب وتصنيفها وتسعيرها من خلال المشرفين المتواجدين معهم.

مبيناً أن أسعار الكتب التي عرضت تراوحت ما بين درهمين إلى 20 درهماً، إلا الكتب النادرة أسعارها تختلف، كما أنه يتم إتلاف الكتب غير النافعة، وبالتالي إعادة تدويرها بالتعاون من شركة (بيئة) في الشارقة.

تجديد

وقال إن الكتب التي تم إحصاؤها وترتيبها للبيع 400 ألف كتاب، إضافة إلى كتب أخرى تتجاوز ذلك العدد حيث تم تجديد المعرض بها يومياً خلال المهرجان، كما أن أبرز العناوين حسب التصنيفات كتب التراث والتاريخ وكتب القصص العربية والإنجليزية، إضافة إلى كتب القانون والعلوم والجغرافيا وكتب الأطفال وبعض الكتب الإماراتية التي ألفها كتاب إماراتيون.

مبيناً أن ريع المهرجان سيذهب إلى البرامج الخاصة لذوي الهمم بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بهدف تطوير البرامج التعليمية التي تقدم لهم، كما أن المهرجان شهد مشاركة 2250 متطوعاً من مركز الشارقة للعمل التطوعي وفريق فخر الوطن، والعديد من الجهات التطوعية.

معرفة

وبيّن درويش أن المهرجان يسعى إلى الإسهام في الاستدامة من خلال المحافظة على عادة القراءة واقتناء الكتب من مختلف الفئات العمرية والتزود بالمعرفة والثقافة المتنوعة بالإضافة إلى الفائدة الكبيرة تجاه المحافظة على البيئة، إذ يقلل تداول الكتب وإعادة تدويرها استهلاك الأوراق ما ينتج عنه أقل قدر ممكن من النفايات، بالإضافة إلى التشجيع على مشاركة القراءة بين الأصدقاء والأهل.