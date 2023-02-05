الروسي غوتسيريف يعزف في أوبرا دبي

المصدر: دبي ــ ريم الكمالي

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بدأت حياة البيانيست الروسي «آدم جوتسيريف» المهنية في سن الخامسة، ليقدم منذ ذلك العمر عروضه الموسيقية في مسارح فرنسا وبلجيكا وإيطاليا ولاتفيا وروسيا، ويحصل بعد كل تلك المشاركات على جائزة موسيقية في إيطاليا وهو في سن الحادية عشرة من عمره.

كان نابغة منذ طفولته، وبالتالي ما يصيبه المجتهدون من الموهوبين في روسيا تحديداً وفي المجال الموسيقي، تتحرك فوراً من أجلهم الفرقة الوطنية «أوركسترا تشايكوفسكي السمفونية» وهذا ما حصل مع الطفل «آدم جوتسيريف» ليصبح تلميذاً في مدرسة الموسيقى المركزية التابعة لمعهد موسكو الموسيقي، وهي سن مبكرة أن يكون في هذا المعهد، ليبقى مستثنى في موهبته المبكرة.

في 15 فبراير الجاري يتقدم آدم عازفاً في أوبرا دبي بجانب قائد الأوركسترا فلاديمير فيدوسييف التسعيني، وهكذا يدمج الموسيقيين الروس من الأجيال المختلفة من المبدعين في بلادهم، دعماً وتشجيعاً وتواصلاً مع أساتذتهم.

وقد حصل «آدم جوتسيريف» في عام 2021 على جائزة في مسابقة الموسيقى الدولية السابعة «أودين» في الدانمارك، ومشاركاً في مسابقة بروكسل الدولية الثانية للموسيقى، ومسابقة الموسيقى في باريس السادسة، ومسابقة الموسيقى الثالثة في لندن للفنانين الشباب، كما دخل في مسابقة مانشستر الدولية للموسيقى 2022م.

وبعد مشاركته عزفاً في نوفمبر الماضي في يريفان العاصمة الأرمينية، أصبحت خطط آدم المستقبلية منسقة بوصفه نجماً موسيقياً صاعداً، سوف يقيم حفلة موسيقية مع «أوركسترا الفلهارمونيك الوطنية» في روسيا ومع المايسترو «فلاديمير سبيفاكوف»، ومع «الأوركسترا الوطنية الروسية» بصحبة المايسترو «كيري لين ويلسون»، ومع «أوركسترا الدولة الأكاديمية السيمفونية» برفقة المايسترو «إيفجيني سفيتلانوف»، وفي أوبرا دبي في منتصف فبراير الجاري و«أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني» ليتألق كبيانيست بجانب المايسترو «فلاديمير فيدوسيف».