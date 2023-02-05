«مسرح المشاعر» لقراءة الإشارات غير اللفظية

المصدر: دبي ـــ وفاء السويدي

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صدر عن دار سما للنشر والتوزيع العديد من إصدارات سارة وهاجر ومنها كتاب «مسرح المشاعر» الذي يضم عدة مواضيع تساعد على فهم لغة الجسد مثل دوامة الأكاذيب والأجساد الناطقة ونبضات الممثلين وغيرها، ويقع في نحو 193 صفحة من القطع المتوسط، وتعد التوأمتان سارة وهاجر كاتبتين ومُحاضرتين وخبيرتين في مجال قراءة الإشارات غير اللفظية «لغة الجسد» وتعدان من أوائل الكتاب الخليجيين الذين كتبوا في مجال لغة الجسد برؤية عربية ومعايير عالمية ما أدى إلى ترجمة كتابهما عالم لغة الجسد إلى اللغة الإنجليزية، وتعددت مشاركات التوأمتين في المجال حيث قامتا بنشر عدة مؤلفات حول المجال وأبرزها عالم لغة الجسد وعيناك تحدثاني وقدمتا العديد من المحاضرات والدورات التدريبية في الوطن العربي.

ويقول كتاب «مسرح المشاعر» إن المسرح أبو الفنون كما يقولون بناءً على أنه يعد بداية ظهور الفن فإنه لغة الجسد أيضاً والأب لقوى التواصل، إذا كانت الإيماءة والإشارة والحركة لغة الإنسان البدائي قبل ظهور لغة التخاطب.

وبالرغم من ظهورها الآن إلا أن لغة الجسد ما زالت موجودة، ولكنها لم تعد وسيلة أساسية للتواصل بين الناس كما كانت سابقاً، بل أصبحت أداة لكشف المشاعر فمن خلال ردود الأفعال الجسدية نستطيع أن نشخص الحالة الشعورية للإنسان، هل هو سعيد أم حزين مرتاح أم متوتر صادق أم كاذب؟

علوم وتجارب

وذلك يسهم في بناء علاقات بناءة أكثر صدقاً وصحة وإدراكاً لمفاهيم لغة الجسد وعواملها ويسهم في ترك انطباعات أكثر إيجابية عن ذواتنا، فكتاب «مسرح المشاعر» نتيجة لمكتسبات من علوم ‏وتجارب متواضعة في مجال لغة الجسد.