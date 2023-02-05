مشاركة إماراتية واسعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

المصدر: دبي - البيان

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تسجل دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركة قوية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، وتحت شعار «على اسم مصر»، و«معاً نقرأ، نفكر، نبدع»، وبمشاركة 53 دولة، و1047 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية.

وتشارك الإمارات في هذه الدورة ممثلة في كثير من دور النشر والمؤسسات الثقافية، ومنها: دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مُمثلة في مركز أبوظبي للغة العربية، وهيئة الشارقة للكتاب، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بالإضافة إلى العديد من دور النشر الإماراتية.

وفي سياق المشاركة، يقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية في جناحه فعاليات عن تاريخ دولة الإمارات وفكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأتاح في المعرض ركناً تعليمياً عبر برنامج تدريبي مهني مستمر وأكثر من 8 ورش يومية للأطفال تتنوع ما بين «صورة ومعلومة»، و«ورش قرائية»، و«العب معنا»، وورش تعزز العلاقات الثقافية بين الإمارات ومصر.

وورش تتعلق بالخط العربي، فيما حرص مركز أبوظبي للغة العربية على المشاركة في الفاعليات المرتبطة بالكتاب. ومن جهة أخرى، قدم جناح مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لأروقة المعرض أكثر من 1300 إصدار في شتى الموضوعات التي تتعلق بالسياسة والطاقة والاقتصاد، وكذلك في ما يخص دولة الإمارات والدول العربية.

ولم تغب هيئة الشارقة للكتاب عن المعرض، وحرصت على عرض الأجزاء الـ36 للمعجم التاريخي للغة العربية، الذي يلقى رعاية وعناية خاصة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إضافة إلى إصدارات لدور النشر الإماراتية وأهمها منشورات القاسمي الخاصة بالإصدارات والإنتاجات الأدبية والفكرية لصاحب السمو حاكم الشارقة، والكتب التي تعكس ازدهار المشهد الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة.