دبي تحتضن أكبر حجر ياقوت في العالم

المصدر: دبي – البيان

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تستضيف دبي في الثامن من الشهر الجاري عرضاً تعريفياً عن أكبر حجر ياقوت في العالم، خلال لقاء عمل يحضره رجال أعمال ومستثمرون وإعلاميون لتقييم إمكانيات تسعير الحجر. ويقام الحدث الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء المقبل في «ريتش مان هاوس»، المركز المرموق لإدارة شبكات الأعمال في دبي الكائن في برج أوبوس باي أمنيات- الخليج التجاري.

دلالة وقيمة

وأوضحت شركة «أيه جي مانجمنت شير إس إم»، المنظمة للحدث، بأن صاحب حجر الياقوت سيستعرض خلال الاجتماع تاريخ الحجر وحقائق مثيرة للاهتمام حوله، ويعقد سلسلة من اللقاءات مع الشركاء المحتملين. كما سيناقش المشاركون مسألة تسييل الحجر.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع سيكون تمهيداً للعرض الرسمي لحجر الياقوت الضخم خلال مزاد يقام في دبي الربيع المقبل.وعن اختياره دبي لإقامة المزاد، يقول ليون بوغيلشيك، مؤسس شركة «أيه جي مانجمنت شير إس إم»، والخبير في عالم الفن: «كان من الطبيعي إن يجد أكبر حجر ياقوت في العالم طريقه إلى أغلى وأفخر مدينة في العالم»، مضيفاً: «نريد أن نبرز إمكانات «Priceless» الفريدة، وأن نظهر قيمته التي لا تقدر بثمن».

من مدغشقر إلى سلوفينيا

تم العثور على حجر الياقوت في عام 2019 بمنطقة مانانزاري في مدغشقر، وهو الآن في عهدة معهد حماية التراث الثقافي لجمهورية سلوفينيا.ودخل الحجر الكريم، الذي يزن 3.90 كغ، أي 451000 قيراط في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2022. وتبلغ قيمته وفقاً لبعض التقديرات، 2.5 مليار دولار أمريكي.