«اكسبوجر 2023» دورة ثرية بالأفلام الوثائقية القصيرة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» قائمة الأفلام القصيرة التي سيعرضها في دورة العام الجاري خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير الجاري بـمركز إكسبو الشارقة، ليصحب الجمهور في رحلة إلى عوالم مدهشة وثقتها عدسات نخبة من أفضل صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم للتعرف على مجموعة متنوعة من القصص البصرية التعليمية والترفيهية الملهمة.

وتلقى الأفلام القصيرة اهتماماً واسعاً لدى طيف متنوع الجمهور من الشغوفين بالقضايا الاجتماعية والبيئية وتوثيق الحياة البرية، إضافة إلى المشاركين بالمهرجان من مصورين ومخرجين سينمائيين وصناع أفلام في احتفالية فنية تضفي تجربة فريدة خلال فعالياته وإتاحة الفرصة لفتح حوار فكري وفني.

وتعرض هذه الأفلام 13 فبراير الجاري ضمن باقة من الأفلام المرشحة للفوز بـ «جوائز اكسبوجر 2023» التي ستعرض طوال أيام المهرجان.

ويعرض المهرجان يوم 14 فبراير فيلم «25 هيرتز» للمخرج بينو ساراديزيتش الذي يستعرض أفضل ستة أفلام صورها المخرج بتقنية الفاصل الزمني «تايم لابس» موفراً للجمهور فرصة التعرف على جماليات المدن في عالمنا الحديث.

ويعد المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» وجهة مثالية لتنمية معارف الزوار ومنحهم فرصة التواصل مع الأفراد الذين يشاركونهم الرؤى والأفكار والشغف نفسه في تجربة تفاعلية فريدة.