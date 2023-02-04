ندوة نقاشية لرواية «نقوش مسوفية» في النادي الثقافي العربي

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم النادي الثقافي العربي بالشارقة مساء أول من أمس ندوة نقاشية حول رواية «نقوش مسوفية» للكاتب الموريتاني يبَّ بن باب حسن، قدم فيها الناقدان عبدالفتاح صبري وإسلام بوشكير رؤى نقدية حول الرواية، كما تحدث فيها الكاتب عن أجواء روايته، وأدار الجلسة الصحفي محمد ولد محمد سالم، وذلك بحضور الدكتور عمر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي.

الناقد عبدالفتاح صبري في نقاشه للرواية؛ قال إنها هي الإصدار للكاتب يبّ حسن، وثمّن جرأة الكاتب في اقتحام عوالم روائية واجتماعية بهذا التوسع والكم وقدرته على إمساك الخيط حتى النهاية، لكنه أخذ على الكاتب كثرة الشخصيات في الرواية، والتي كان يمكن اختزال بعضها، وكذلك طغيان السارد العليم؛ إضافة إلى ملاحظات أخرى حول طريقة البناء السردي، مشيراً إلى اعتماد الكاتب على أسلوب جزل أعاق السرد في بعض الأحيان.

أما الناقد إسلام بوشكير فقد توقف عند قدرة الكاتب على استخدام اللغة العربية وسعيه وراء الوصف والاستعارة والترادف الجملي معاً، قائلاً: إن كله جميل، ويدل على براعة الكاتب الأسلوبية، لكنه في الرواية يصبح عائقاً أمام حركة السرد وسلاسة الأحداث التي تتطلب في العادة لغة حية سريعة وجملاً وصفية قصيرة تلاحق سرعة الحدث وتنقلها.

كما توقف بوشكير أيضاً عند بناء الشخصيات مشيراً إلى أن الشخصية ينبغي أن تقدم أثناء تلبسها بالحدث وليس خارجاً عنه، وأن تكون صفاتها الخاصة نابعة من الحدث ومما يتطلبه، كما عرج على الزمن والمكان في الرواية وطرق بنائهما، وثمن بوشكير كون رواية «نقوش مسوفية» عرفته منطقة من مناطق المغرب العربي.